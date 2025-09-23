Acaip León denuncia un «hacinamiento inasumible» de presos y «falta de personal» en Villahierro La organización no acudirá a los actos del Día de la Merced al considerar que no tienen «nada que celebrar» debido «al total desprecio con el que se trata al colectivo desde el Ministerio del Interior»

La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de León anunció este martes que no asistirá a los actos de celebración del Día de la Merced, previstos para el miércoles 24 de septiembre, debido «al total desprecio con el que se trata al colectivo desde el Ministerio del Interior, el aumento de las agresiones hacia los trabajadores penitenciarios y la política de buenismo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde el trabajador penitenciario siempre es el malo», que hace que no tengan «nada que celebrar»

De acuerdo con los datos trasladados este lunes por la organización sindical, la población reclusa en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, «ha aumentado exponencialmente» al pasar en un año de 860 a 1.100 presos, es decir, un 30 por ciento, en una cárcel donde «la falta de personal cada vez es mayor».

Un trabajo diario muy complejo

Este incremento ha causado que «el hacinamiento en la cárcel» sea algo «inasumible por Acaip» con módulos con más de 110 personas a pesar de tener capacidad para 72. Además, ese hacinamiento «genera situaciones de tensión, agresiones y peleas diarias que hacen muy difícil el trabajo diario del personal penitenciario», ya que «en muchas ocasiones es tan solo un trabajador el que está a cargo de esos departamentos».

«Nos encontramos en una situación limité en la cárcel de León», alertó Acaip hoy, al tiempo que aseguró que «la falta de personal y el colapso sanitario por la falta de médicos», está provocando «situaciones de inseguridad graves, que hacen que el día a día en la prisión de Mansilla de las Mulas, sea insostenible».

Una celebración para «blanquear»

A todo lo anterior, el sindicato añadió la «nefasta política» llevada a cabo desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia sus trabajadores, que hace que «aún no sean considerados agentes de la autoridad» lo que impide a Acaip «asistir a una celebración donde se quiere blanquear y dar una visión distorsionada de las cárceles en general y de la prisión de León en particular».

«El deterioro laboral en las prisiones se refleja de forma clara en la prisión de León, demostrando la crisis del sistema penitenciario español que vivimos los trabajadores», añadieron desde la organización, quienes afirmaron que a «Fernando Grande-Marlaska, prisiones le queda grande».