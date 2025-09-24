León reconoce a dos guardias civiles que frustraron un intento de fuga La festividad de la Merced reconoce el trabajo penitenciario y otorga diferentes galardones a personas e instituciones de León

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:22 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

El Salón del Pendón de la Real Colegiata de San Isidoro de León acogió este miércoles el acto institucional de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias, organizado por el Centro Penitenciario de León y presidido por el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón y la directora, Henar García Casado.

El evento contó con la participación de autoridades civiles, judiciales, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales penitenciarios, internos y familiares.

En su intervención, el subdelegado del Gobierno destacó el esfuerzo colectivo que ha permitido avanzar hacia una convivencia penitenciaria «más segura, más justa y más humana», recordando que el Centro Penitenciario de León es referente nacional por los Módulos de Respeto, modelo que se ha extendido a otros centros de España y del extranjero.

La directora del centro, Henar García Casado, presentó un balance de gestión en el que subrayó la reducción de los incidentes regimentales graves, la modernización de infraestructuras, el impulso a la digitalización y la consolidación de programas formativos y laborales. Asimismo, incidió en el valor del Departamento de Igualdad, creado recientemente, como motor de un cambio transversal en la vida penitenciaria, y destacó las actividades desarrolladas en el último año, como la jornada de puertas abiertas que reunió a más de 300 personas. «Ejemplo de nuestro trabajo fue el día del apagón, cuando la respuesta del servicio resultó excepcional», afirmó la directora, quien quiso agradecer a todos los servicios del centro su esfuerzo y a los compañeros que acudieron voluntariamente «para echar una mano en lo que fuera necesario».

Por su parte, el alcalde de León puso en valor la colaboración del centro con el Ayuntamiento y con distintas entidades sociales y culturales de la provincia.

Reconocimientos

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a profesionales e instituciones que han destacado por su compromiso con la labor penitenciaria en León. Entre ellos, el Reconocimiento Social Penitenciario a los guardias civiles Javier Amigo y Adolfo Villarroel, por frustrar un intento de fuga, y al presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, «por la visibilidad que da a los talleres productivos y la puesta en marcha de un aula de desarrollo audiovisual», como señaló la directora.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, recogió la Medalla de Plata Social Penitenciaria «por el gran número de proyectos que desarrollamos de manera conjunta y la importancia de la colaboración entre administraciones», en palabras de la directora. Esta misma distinción fue entregada al jefe de servicios del centro, Ángel Monzú; al jurista Rafael Martínez; y a los encargados de mantenimiento, Jesús Nistal y Roberto Rodríguez Rúa, «porque son el motor del centro y comprenden que su labor define nuestra calidad de vida».

Además, el centro entregó siete menciones honoríficas penitenciarias a quienes cumplieron 25 años de trabajo, mientras que otros 19 trabajadores jubilados en el presente ejercicio recibieron un reconocimiento especial.

En su intervención de clausura, Alaiz Moretón recordó que «una sociedad se mide por su capacidad de ofrecer segundas oportunidades» y trasladó el agradecimiento del Gobierno de España a los profesionales penitenciarios por «su entrega y vocación de servicio», así como a los internos «por su esfuerzo en el camino de cambio y superación».