El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con el abandono a la provincia de León El Partido Popular asegura que el impulso de Ester Muñoz ha servido para que el Gobierno reactive de manera urgente los proyectos paralizados

Leonoticias León Jueves, 16 de octubre 2025, 12:22

El impulso de Ester Muñoz, portavoz del PP y diputada leonesa, ha servido para que el Congreso apruebe este jueves una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno reactive de manera urgente los proyectos estratégicos que mantiene paralizados en la provincia de León.

La iniciativa, defendida en Pleno por la propia Ester Muñoz, denuncia el abandono y la falta de inversión por parte del Ejecutivo de una provincia de España que ha contribuido durante décadas al crecimiento y la cohesión del país de manera generosa y solidaria.

Abstención del PSOE

La PNL, aprobada a pesar de la abstención del PSOE y Sumar y el voto en contra de Junts, ERC y Bildu, reclama al Gobierno más inversiones tanto en infraestructuras viales como ferroviarias, además de la culminación de proyectos estratégicos pendientes.

«España va como un cohete, pero a León no llega absolutamente nada. Nada. Todo son mentiras, todo son promesas vanas», reclama la portavoz del PP.