leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con el abandono a la provincia de León

El Partido Popular asegura que el impulso de Ester Muñoz ha servido para que el Gobierno reactive de manera urgente los proyectos paralizados

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:22

Comenta

El impulso de Ester Muñoz, portavoz del PP y diputada leonesa, ha servido para que el Congreso apruebe este jueves una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno reactive de manera urgente los proyectos estratégicos que mantiene paralizados en la provincia de León.

La iniciativa, defendida en Pleno por la propia Ester Muñoz, denuncia el abandono y la falta de inversión por parte del Ejecutivo de una provincia de España que ha contribuido durante décadas al crecimiento y la cohesión del país de manera generosa y solidaria.

Abstención del PSOE

La PNL, aprobada a pesar de la abstención del PSOE y Sumar y el voto en contra de Junts, ERC y Bildu, reclama al Gobierno más inversiones tanto en infraestructuras viales como ferroviarias, además de la culminación de proyectos estratégicos pendientes.

Noticias relacionadas

La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre

La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre

Cendón afirma que «los avances llevan firma socialista» mientras Ester Muñoz denuncia que Sánchez «abandona» León

Cendón afirma que «los avances llevan firma socialista» mientras Ester Muñoz denuncia que Sánchez «abandona» León

«España va como un cohete, pero a León no llega absolutamente nada. Nada. Todo son mentiras, todo son promesas vanas», reclama la portavoz del PP.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenados los dueños de un club de alterne de León y un policía
  2. 2 Dos apuñalados en una reyerta de madrugada en La Pola de Gordón
  3. 3 Dos trabajadores heridos en un polígono industrial en León por una caída
  4. 4 Pedro Sánchez vuelve a León este jueves
  5. 5 Más de 80 personas afectadas por el cambio horario en un tren en León: «No llegamos a dar clase»
  6. 6 León en huelga el 15-O: estudiantes y sindicatos paran por el «plan de paz falso de Trump»
  7. 7 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta
  8. 8 Cirujanos leoneses operan con una técnica pionera a cuatro niños con deformidad congénita del tórax
  9. 9 Aparece un vertedero ilegal lleno de ropa a dos kilómetros de Ardón
  10. 10 Proponen una alternativa peatonal que permita abrir el puente de San Juan de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con el abandono a la provincia de León

El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con el abandono a la provincia de León