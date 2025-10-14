Cendón afirma que «los avances llevan firma socialista» mientras Ester Muñoz denuncia que Sánchez «abandona» León El Congreso ha vivido una jornada con la intervención de los dos diputados leoneses por PSOE y PP con una clara diferencia de visión sobre las inversiones del Gobierno central en la provincia

Lucha dialéctica en la tribuna del Congreso de los Diputados entre PSOE y PP por las inversiones en la provincia de León por parte del Ejecutivo central, con una clara diferencia de opinión entre Javier Alfonso Cendón y Ester Muñoz.

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados «todos los proyectos estratégicos impulsados por gobiernos socialistas en la provincia de León», respondiendo a la Proposición No de Ley presentada por el PP.

El líder leonés, durante intervención, ha puesto en valor la «solidez e indiscutible» hoja de servicios del Partido Socialista con la provincia: «Todos los avances que ha conocido León llevan la firma socialista», ha afirmado Cendón con rotundidad, recordando que los gobiernos del PP «dejaron arder nuestros montes, abandonaron a nuestros pueblos y paralizaron los proyectos de futuro».

Cendón ha reprochado al Partido Popular su «falta de compromiso con León» y ha subrayado el contraste con el actual Ejecutivo: «El Gobierno elige Ponferrada para celebrar la cumbre nacional contra la emergencia climática, mientras el PP ni aparece, porque no les interesa arrimar el hombro, solo la confrontación y el ruido».

El diputado leonés ha hecho un repaso por «las grandes inversiones del Gobierno de Zapatero y por las que el Gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando en la provincia», entre las que ha citado la licitación de Torneros, el inicio de la A-76, la puesta en marcha del Centro de Control de Alta Velocidad, la mayor inversión en regadíos de toda España, la segunda fase del Parador de San Marcos, la rehabilitación del Teatro Emperador, la Unidad de Drones de la UME y la reindustrialización de las cuencas mineras, entre otras muchas. «Hoy León vuelve a levantarse, con más inversión, más empleo y más oportunidades gracias al liderazgo del presidente Sánchez», ha resaltado.

Asimismo, ha recordado que proyectos emblemáticos como el INCIBE o la CIUDEN son «las dos grandes políticas industriales del socialismo leonés», y ha puesto en valor la Cibercomandancia y los nuevos proyectos de defensa que refuerzan a León «como polo nacional de seguridad y tecnología».

«Venganza política de Rajoy»

Frente a ello, Cendón ha reprochado al PP su «venganza política» durante los años de Rajoy: «Redujeron el INCIBE y la CIUDEN, dejaron el AVE cojo, enterraron Torneros y FEVE, y ampliaron injustificadamente el peaje del Huerna hasta 2050. Esa es su herencia: abandono, ruina y decadencia».

El dirigente socialista también ha destacado el «compromiso del Gobierno con los pensionistas leoneses», recordando que «más de 140.000 mayores verían hoy congeladas sus pensiones si dependiera del PP». En cambio, «gracias al PSOE, nuestros mayores viven con más dignidad. El abandono de León no está en el Gobierno de España, está en la Junta de Castilla y León, en el Partido Popular», ha denunciado.

Para finalizar, Cendón ha enseñado un listado comparativo con el balance de inversiones por partido. «En la columna del Partido Popular no hay nada. Cero. Porque todos los avances de León llevan la firma socialista. A pesar de ustedes, lo mejor está por venir, y esto se lo digo como leonés y como socialista, que son dos títulos que imprimen carácter y orgullo», ha concluido entre los aplausos de su grupo parlamentario.

«El abandono de Sánchez»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso urge al Gobierno a «reactivar los proyectos estatales estratégicos paralizados en la provincia de León y a cumplir con todas y cada una de las promesas que hizo a los leoneses estos últimos ocho años»

En la primera iniciativa que ha registrado como portavoz, llevando así los problemas y necesidades de la población de dicha provincia «a la primera línea del debate político», destaca que «el mejor ejemplo» de este abandono lo representa Torneros, «la medida estrella del PSOE durante muchísimos años«. Dice Muñoez que »esta semana supimos que el ministro Puente se olvidó de León entre esos 1.000 millones de euros que ha repartido para fortalecer y construir talleres ferroviarios», subraya, «ya que todo lo previsto para León se reduce a minucias que abandonan el proyecto de traslado, abocando el cierre a los talleres actuales»

Ha resaltado que «las promesas incumplidas» ya vienen de años anteriores, de la ministra Raquel Sánchez que, ya en 2022, anunció que Torneros sería la terminal de la red básica de transportes, «y hasta hoy». «Y antes Ábalos, que también estuvo en mi provincia, no sé si solo o acompañado, pero nada de lo que dijo se cumplió», ha apostillado.

Ha denuinciado que con «ejemplos como Torneros hay muchos en la provincia de León», todos «vitales y que están bloqueados y no piensan desbloquearse. Y sin partidas presupuestarias porque dice el Gobierno que no pasa nada por no tener Presupuestos, pero esta es una de las facturas de no tener unas cuentas públicas: que las inversiones no llegan».

Así sucede, como ha explicado la leonesa y portavoz del GPP, con «la León-Valladolid, la Ponferrada-Orense, el Nudo del Manzanal, Torneros, la Vía de la Plata, el Emperador, San Marcos y muchas otras inversiones que están bloqueadas«.

«España va como un cohete«, ha dicho con ironía Muñoz, »pero a León no llega absolutamente nada. Nada. Todo son mentiras, todo son promesas vanas», ha lamentado.