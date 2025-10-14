La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre La revista Elle ha seleccionado a las diez invitadas que mejor han vestido en el tradicional acto del Día de la Hispanidad en el que la mayoría de las políticas españolas apostaron por diseños de marcas nacionales

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (d), la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (c) y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), en el desfile de las Fuerzas Armadas. EFE/ Chema Moya.

Lucía Gutiérrez León Martes, 14 de octubre 2025, 19:30 Comenta Compartir

La conmemoración del desfile militar, uno de los eventos más representativos del calendario institucional, se ha convertido también en un escaparate de estilo dentro del panorama político. En esta edición, Esther Muñoz, diputada del Partido Popular por León en el Congreso de los Diputados, fue una de las protagonistas por su elección de vestuario.

La abogada y política optó por un vestido rojo intenso de la firma española The IQ Collection. El diseño, de corte fluido y largo hasta los tobillos, destaca por su escote asimétrico cruzado sobre un hombro y por sus mangas largas, una elección perfecta para la fecha del evento. En la web de la marca, este modelo, denominado Vestido Carites, tiene un precio original de 425 euros, actualmente rebajado a 340 euros.

El look se completa con un cinturón ancho a juego, que realza la cintura y estiliza la figura, disponible también en la misma firma por 130 euros. Como complementos, Muñoz eligió unos stilettos de charol en tono nude, que aportan elegancia y ayudan a alargar visualmente las piernas, y un clutch metálico en color claro que armoniza con el calzado. Unos pendientes con piedra luminosa completan el conjunto, manteniendo la coherencia cromática con el resto de los accesorios.

Maquillaje y peinado

En cuanto al estilismo de belleza, la diputada apostó por un peinado sencillo pero sofisticado, con el cabello suelto y ondas suaves peinadas hacia un lado, además de un maquillaje natural y delicado, incluso en el tono de labios.

El resultado convirtió a Esther Muñoz en una de las figuras más comentadas del evento. Su nombre se suma al de otras grandes personalidades de la política nacional y, cómo no, al de la reina Letizia, quien volvió a destacar en los primeros puestos de la lista de estilo.