El PP de la Diputación denuncia los incumplimientos del Ministerio de Transportes con la provincia La formación cree que el presidente de la Diputación tiene «nula influencia» en el Gobierno

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 13:18

El PP de la Diputación de León denunció hoy los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transportes con la provincia de León y considera que la reunión del ministro, Óscar Puente, con el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, no ha servido para nada dada la «nula influencia» de Courel en el Gobierno presidido por su propio partido.

Así lo defiende el portavoz 'popular', David Fernández, quien cree que Courel no acudió a Madrid a defender los intereses de la provincia sino «a recibir instrucciones para justificar la no ejecución de los proyectos comprometidos».

«Si después de 24 meses esperando el encuentro, la mejor propuesta es que Aena analizará si es viable o no una terminal de mercancías en el aeropuerto, poco o nada quiere ofrecer el Gobierno de España a la provincia de León», remarca Fernández, quien recuerda que «ya la Diputación ha realizado ese estudio de viabilidad».

Engaño a los leoneses

A la vez acusa al PSOE de León de «engañar» a los leoneses prometiendo proyectos y plazos que no se cumplen y pone de ejemplo la alternativa a la llegada de FEVE a la estación de Matallana, con un autobús eléctrico o el no soterramiento del ferrocarril en Trobajo.

«Muchos de los proyectos a los que Oscar Puente ha dado largas forman parte del acuerdo firmado en 2019 con la UPL para el Gobierno de la Diputación», recuerda Fernández, quien añade que de nuevo se compromete la licitación del primer tramo de la autovía A-76 antes del final de 2026 cuando antes habían hablado de 2024 y 2025.

Esa «falta de compromiso», añade el portavoz del PP, «ratifica el dato aportado por la Cámara de Contratistas de Castilla y León de la caída del 88 por ciento de la licitación de obra pública en la provincia de León entre enero y agosto con poco más de 27 millones de euros, 2,5 veces menos que la cuantía licitada por la Junta de Castilla y León. Son estos datos los que demuestran quien apuesta por León y quien sólo hace demagogia para engañar a los leoneses», inciden desde el PP de la Diputación.

«El encuentro sirvió, una vez más, para comprobar que el Gobierno de España sólo apuesta en León por hacer estudios, analizar viabilidades, encargar proyectos pero no con iniciativas concretas», finaliza Fernández.