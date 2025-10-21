leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Jose Antonio Diez en la rueda de prensa. B.P

El alcalde de León pide una reunión con Adif por el cambio de horarios del tren a Palencia

Diez alerta de que el cambio en el horario del tren de las 8:00 horas dejará a muchos trabajadores afectados

Lucía Gutiérrez
Borja Pérez

Lucía Gutiérrez y Borja Pérez

León

Martes, 21 de octubre 2025, 11:35

Comenta

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reclamado este martes una reunión, que ha solicitado por carta, con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, para abordar el inminente cambio en los horarios de los trenes entre León y Palencia, una modificación que podría dejar en una situación complicada a decenas de trabajadores que se desplazan a diario a la provincia vecina.

La petición se ha producido durante una rueda de prensa conjunta celebrada en la capital leonesa, en la que participaron representantes de distintos municipios del alfoz, sindicatos provinciales y el tejido empresarial local. En su intervención, Diez aprovechó para poner también el foco en un problema que, según explicó, «afecta directamente a la vida laboral de muchos leoneses» y que requiere una solución «inmediata».

La polémica surge tras el anuncio de la nueva programación ferroviaria, que entrará en vigor el próximo 27 de octubre. El ajuste supone la eliminación del tren que salía a las 8:00 horas desde León y llegaba a Palencia a las 8:45, un servicio clave para más de 80 usuarios, entre ellos numerosos docentes, que necesitan estar en sus puestos de trabajo a las 9:00 horas. «Este problema afecta a decenas y decenas de leoneses que no van a poder llegar a sus puestos de trabajo», asegura.

Cambio horario

Con la nueva planificación, el tren partirá a las 8:15, lo que hace imposible llegar a tiempo. Hasta ahora, el margen de 15 minutos permitía a muchos trabajadores preparar sus tareas antes del inicio de la jornada, algo que se verá alterado con la modificación.

Mientras tanto, los afectados advierten de que la supresión del tren de las 8:00 horas «complica enormemente la conciliación laboral» y reclaman que se mantenga un servicio que califican como «necesario» para la movilidad entre ambas ciudades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  4. 4 León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles
  5. 5 El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería
  6. 6 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  7. 7 Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones
  8. 8 Notificado un nuevo caso de gripe aviar en una granja de pollos
  9. 9 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  10. 10 Primera intervención de VAR en la historia de la Cultural: así fue el audio del penalti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El alcalde de León pide una reunión con Adif por el cambio de horarios del tren a Palencia

El alcalde de León pide una reunión con Adif por el cambio de horarios del tren a Palencia