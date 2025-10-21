El alcalde de León pide una reunión con Adif por el cambio de horarios del tren a Palencia Diez alerta de que el cambio en el horario del tren de las 8:00 horas dejará a muchos trabajadores afectados

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reclamado este martes una reunión, que ha solicitado por carta, con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, para abordar el inminente cambio en los horarios de los trenes entre León y Palencia, una modificación que podría dejar en una situación complicada a decenas de trabajadores que se desplazan a diario a la provincia vecina.

La petición se ha producido durante una rueda de prensa conjunta celebrada en la capital leonesa, en la que participaron representantes de distintos municipios del alfoz, sindicatos provinciales y el tejido empresarial local. En su intervención, Diez aprovechó para poner también el foco en un problema que, según explicó, «afecta directamente a la vida laboral de muchos leoneses» y que requiere una solución «inmediata».

La polémica surge tras el anuncio de la nueva programación ferroviaria, que entrará en vigor el próximo 27 de octubre. El ajuste supone la eliminación del tren que salía a las 8:00 horas desde León y llegaba a Palencia a las 8:45, un servicio clave para más de 80 usuarios, entre ellos numerosos docentes, que necesitan estar en sus puestos de trabajo a las 9:00 horas. «Este problema afecta a decenas y decenas de leoneses que no van a poder llegar a sus puestos de trabajo», asegura.

Cambio horario

Con la nueva planificación, el tren partirá a las 8:15, lo que hace imposible llegar a tiempo. Hasta ahora, el margen de 15 minutos permitía a muchos trabajadores preparar sus tareas antes del inicio de la jornada, algo que se verá alterado con la modificación.

Mientras tanto, los afectados advierten de que la supresión del tren de las 8:00 horas «complica enormemente la conciliación laboral» y reclaman que se mantenga un servicio que califican como «necesario» para la movilidad entre ambas ciudades.