Los alcaldes de León y alfoz se unen a Más Vuelos para exigir al Gobierno la terminal de carga aérea La plataforma se unió a los dirigentes de León y su alfoz para manifestar de nuevo la necesidad de avances reales tras una reunión de la Diputación con Puente que no concretó nada

Borja Pérez Martes, 21 de octubre 2025, 11:01

En un gesto de unidad institucional, sindical y empresarial, en la mañana de este martes se ha llevado a cabo una rueda de prensa conjunta en León que reunió a representantes de distintos municipios del alfoz leonés, sindicatos provinciales y el tejido empresarial local.

Se unieron para reivindicar, una vez más, la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo la terminal de carga aérea, que, desde Más Vuelos, insisten en que se trata de una desarrollo «vital para el desarrollo economico e industrial de la provincia, para que sus polígonos se llene de industria».

En la comparecencia, dejaron claro que, en la última reunión entre la Diputación de León y el Ministerio, el único puerto al que se llegó fue «que va a venir la directora general de Aena para ver si es viable, aunque de momento no sabemos fecha, nos han dicho que será en breve».

Objetivos únicos

«Esperemos que no pase como el director de Adif en San Andrés. Nosotros esperábamos que en esa reunión salieran fechas de ejecución, pero no ha salido nada de eso. Ahora que va a venir en breve el Presidente del Gobierno, exigimos que de una vez por todas la terminal de carga aérea. Tenemos las condiciones y estamos bien situados geográficamente», admiten.

El alcalde de León, tras unirse a la causa como representación política de la ciudad, lamentó que «la pérdida de capacidad en el uso de nuestro aeropuerto se ha visto progresivamente eliminada en los últimos años». Además, dejó claro que se necesita por parte del Gobierno «un compromiso firme, que aparezcan las inversiones en los presupuestos y cuando eso lo veamos empezaremos a estar un poco más tranquilos».

Realidades frente a las promesas

También formó parte de la reivindicación Ana María Fernández Courel, dejando claro que la terminal «es muy importante, no solo para León y el alfoz, también para toda la provincia, la región leonesa y otras provincias cercanas». «Haría que empresas quisieran asentarse aquí», asintió.

«Ya está bien de prometer y prometer, queremos realidades. No es casualidad que antes de las elecciones autonómicas se prometan estas cosas. Las promesas no dan trabajo, no asientan población y no generan riquezas», reconoció Ana.

Por otro lado, desde el ayuntamiento de Valverde de la Virgen, el emplazamiento en el que se llevaría a cabo la terminal por pertener al municipio el Aeropuerto, David Fernández explicó que «es totalmente viable y ya se llevó a cabo un estudio sobre ello, lo que hace falta es tener la voluntad de las administraciones».

Reivindicación de presente

Concluyendo con las intervenciones de los alcaldes, Diego Lorenzana mostró su malestar porque «nuestros polígonos se están vaciando ya y me gustaría puntualizar que esto no debe ser una reivindicación de futuro, sino de presente».

De esta forma, dejando a un lado los colores políticos que abanderan a cada uno de ellos, los diferentes dirigentes se dieron la mano en una comparecencia que, de nuevo, busca exigir movimiento y voluntad por parte de un Gobierno que, hasta el momento, sigue sin dar un paso al frente para habilitar este gran proyecto.