Imagen de archivo de un avión en el aeropuerto de León con las montañas nevadas al fondo.

El ILS del aeropuerto de León recibe un certificado que asegura que está en condiciones y «operativo»

El Ejército del Aire y del Espacio realiza una nueva certificación aunque desde la plataforma Más Vuelos se han quejado de que el dispositivo no funciona correctamente, es insuficiente y tiene muchos años

A.P.C.

León

Martes, 21 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Tras las quejas de la plataforma Más Vuelos hace unos días reclamando una revisión del certificado del ILS (sistema de aterrizaje instrumental) del aeropuerto de León, esta circunstancia se ha producido. Así informan desde la Base Aérea.

«El pasado 18 de octubre, la empresa AERODATA, contratada por AENA a petición del Ejército del Aire y del Espacio, realizó con éxito una nueva certificación periódica del ILS del aeropuerto León. El trabajo que se ha realizado es una renovación de la certificación del correcto funcionamiento del sistema ILS, certificación que había caducado el pasado 10 de septiembre», informan en un comunicado en el que se reconoce que el dispositivo no ha tenido dicha certificación desde hace más de un mes.

Sin ese documento, sin embargo, comentan que «el sistema se encontraba operativo y sin ninguna restricción para el aeropuerto, pero pendiente de dicho certificado para poder ser utilizado por parte de las aeronaves en caso de necesidad (nubes bajas o escasa visibilidad), circunstancia que no ha ocurrido desde del pasado 10 de septiembre».

«El aeropuerto de León cuenta con un ILS categoría I que permite realizar aproximaciones con unas condiciones meteorológicas de al menos 200 pies (60 metros) de techo de nubes y más de 550 metros de visibilidad. No se trata de un sistema de emergencia, sino de una ayuda al aterrizaje para los pilotos«, reza el comunicado.

«La razón de realizar la recertificación en estas fechas (final del verano, principio del otoño) radica en la baja probabilidad de encontrar condiciones meteorológicas adversas. Se puede afirmar claramente que no ha existido ninguna avería que haya implicado baja en la operatividad del aeropuerto o que los vuelos desviados hayan sido causados por la propia limitación del sistema», concluye el texto.

