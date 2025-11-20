leonoticias - Noticias de León y provincia

León estrena nueva rotonda y se reabre el tráfico en el Puente de los Leones

El Ayuntamiento de León confirmó de forma oficial la reapertura del tráfico este jueves 20 de noviembre a las 18:27 horas

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:39

León está de estreno. Las obras que durante días han provocado importantes retenciones concluyen con la reapertura total del tráfico en el Puente de los Leones.

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales del Ayuntamiento a las 18:27 horas, aunque la información facilitada previamente a los medios indicaba que la nueva rotonda estaría operativa a partir de las 15:00 horas de este mismo jueves. Finalmente, la apertura se retrasó unas tres horas respecto a lo previsto.

Imágenes de la nueva rotonda. Ayuntamiento de León.

La nueva glorieta, situada en la intersección entre la avenida Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera, el paseo Salamanca y el Puente de los Leones, ya permite la circulación. La Policía Local permanece en la zona para regular el tráfico y evitar incidencias.

Tras varios días de congestiones en el centro de la ciudad, la normalidad comienza a recuperarse con la puesta en funcionamiento de una de las rotondas que más expectación había generado entre los leoneses.

