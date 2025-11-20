León estrena nueva rotonda y se reabre el tráfico en el Puente de los Leones El Ayuntamiento de León confirmó de forma oficial la reapertura del tráfico este jueves 20 de noviembre a las 18:27 horas

Lucía Gutiérrez León Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

León está de estreno. Las obras que durante días han provocado importantes retenciones concluyen con la reapertura total del tráfico en el Puente de los Leones.

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales del Ayuntamiento a las 18:27 horas, aunque la información facilitada previamente a los medios indicaba que la nueva rotonda estaría operativa a partir de las 15:00 horas de este mismo jueves. Finalmente, la apertura se retrasó unas tres horas respecto a lo previsto.

Ampliar Imágenes de la nueva rotonda. Ayuntamiento de León.

La nueva glorieta, situada en la intersección entre la avenida Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera, el paseo Salamanca y el Puente de los Leones, ya permite la circulación. La Policía Local permanece en la zona para regular el tráfico y evitar incidencias.

Tras varios días de congestiones en el centro de la ciudad, la normalidad comienza a recuperarse con la puesta en funcionamiento de una de las rotondas que más expectación había generado entre los leoneses.