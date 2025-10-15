Pediatras leoneses operan con una técnica pionera a cuatro niños con deformidad congénita del tórax El Dr. Manuel López Parades, jefe de servicio del hospital Cleveland Clinic Children's, participa en las I Jornadas quirúrgicas dedicadas al tratamiento del pectus excavatum

El equipo de cirugía pediátrica formado por la Dra. Rodríguez, Dra. Rosell y Dr. Arredondo con la colaboración del Dr. Manuel López durante la cirugía.

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de León, en el transcurso de las I Jornadas quirúrgicas dedicadas al tratamiento del pectus excavatum -que sufren numerosos niños-, celebradas los días 9 y 10 de octubre, ha operado con éxito a cuatro pacientes pediátricos de esta deformidad congénita del tórax utilizando una técnica mínimamente invasiva que consiste en la colocación de barras intratorácicas correctoras.

Para llevar a cabo estas intervenciones, se ha contado con la colaboración especial del Dr. Manuel López Paredes, jefe de servicio del Cleveland Clinic Children's, Hospital de Ohio reconocido a nivel internacional por su experiencia en esta técnica. Su presencia permitió un intercambio enriquecedor de conocimientos y la implementación de las mejores prácticas en cirugía torácica pediátrica.

Crioanalgesia: técnica pionera en el tratamiento del dolor

Además, como parte de la innovación aplicada en el manejo postoperatorio, se empleó una técnica pionera en el tratamiento del dolor denominada crioanalgesia, que utiliza frío localizado para bloquear temporalmente los nervios que transmiten el dolor, mejorando significativamente el confort y la recuperación de los niños intervenidos.

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales que han hecho posible el éxito de estas jornadas. En especial, destacamos la incalculable colaboración de la Sección de Pediatría del Servicio de Anestesia, así como la dedicación y profesionalidad de la enfermería de quirófano, de los servicios de Reanimación y UCI de pediatría, y de las plantas de pediatría y cirugía cardíaca, quienes han trabajado coordinadamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes en todo momento», señala la jefa de servicio de Cirugía Pediátrica del CAULE, María Rodríguez Ruiz.

La Dra. Rodríguez Ruiz también destaca que estas jornadas reflejan el compromiso del CAULE con la incorporación de técnicas avanzadas y la mejora continua en la atención quirúrgica pediátrica, asegurando a los pacientes de León los tratamientos más modernos y efectivos.