Campaña de inmunización contra la gripe, el covid y los virus respiratorios: cómo y cuándo pedir cita en León 9.000 residentes ya han recibido la vacuna que ahroa se abre a la población general con 137.000 dosis contra la gripe| Como novedad, los menores de ocho años se pueden vacunar contra los virus respiratorios

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, se vacuna contra la gripe.

Ana G. Barriada León Martes, 14 de octubre 2025, 14:17

La provincia de León encara desde este martes 14 de octubre la campaña de vacunación para la población general contra la gripe y el covid-19. Fue el pasado 1 de octubre cuando la campaña en residencias, centros de personas con discapacidad y menores comenzaba. En estos trece días ya se han inoculado el pinchazo contra la gripe 9.000 personas de 130 residencias en la provincia de León.

Desde hoy, los leoneses disponen de 137.000 vacunas contra la gripe para inmunizar a la población contra una enfermedad más que extendida. El pasado año 2024 en el área de salud de León 121.000 personas se inocularon la vacuna, y este 2025 se espera mejorar las cifras.

Precisamente uno de los primeros en dar ejemplo y recibir el pinchazo era el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, que acudía al centro de salud para ponerse la vacuna y animar a la población, especialmente a la de riesgo como personas mayores, con enfermedades o menores, a seguir su ejemplo porque «cuando uno de protege, protege al conjunto de la sociedad».

Con un gesto «sencillo y rápido» se recibe el pinchazo. Solo hay que solicitar cita por la app de Sacyl, la página web, de forma presencial en los centros de salud o llamando por teléfono.

Novedades entre los menores que se pueden vacunar contra los virus respiratorios

Como novedades de esta campaña, la modificación respecto a la edad para recibir la vacuna contra los virus respiratorios en niños se amplía. Si en 2024 estaba destinada a los menores de cinco años, este 2025 pueden recibirla los menores hasta ocho años. En cuanto a la de covid, se sube la edad de los 60 a los 70 años.

El objetivo en definitiva es mejorar datos y contribuir a proteger la salud de los leoneses y el sistema ya que «cuanto más inmunizados estemos, menos gente tendrá que acudir a los centros de salud».