Denuncian la «escasez de personal» para realizar los tratamientos oncológicos en el Hospital de León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que el Servicio de Oncología del Hospital de León «no tiene puestos suficientes» para atender el tratamiento oncológico «en el tiempo correcto».

«Muchos pacientes pasan la consulta y, tras analizarse sus pruebas y analíticas, en vez de realizar el tratamiento de radioterapia a continuación, tienen que posponerlo hasta el día siguiente o, con mucha suerte, esperar a última hora de la tarde», denuncian desde el sindicato.

CSIF considera esta situación de «intolerable», porque «los perjuicios para los pacientes son grandes, no solo por los procesos oncológicos que sufren». «Numerosas personas afectadas son mayores y no pocas acuden al hospital desde diversos lugares de una provincia dispersa, con los problemas de movilidad que ello conlleva. Algunos usuarios pueden regresar a casas y volver en su nuevo turno, pero otros tienen que acudir al hospital dos días seguidos, para la consulta y el tratamiento», lamentan.

Personal «escaso»

Es por ello, explican, que la presión sobre el Servicio de Oncología en el Hospital de León «no deja de crecer», tanto en su vertiente médica como en la de radioterápica,« porque los casos y los pacientes aumentan». «La situación no es nada halagüeña«, señala CSIFm qye cifra el personal disponible en diez licenciados especialistas en Oncología médica y siete en radioterápica: »Son escasos«.

A ello suman el pesonal que cuida a los usuarios, un total de 20 puestos con 12 enfermeros en el turno de mañana y cinco de tarde, además de tres TCAEs por la mañana y dos más por la tarde: «Es un número insuficiente».

