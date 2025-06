Ana G. Barriada León Lunes, 2 de junio 2025, 08:18 Comenta Compartir

Más de 40 años de carrera en los que calcula que han pasado por sus manos unos 8.000 pacientes y en los que ha colocado más de 50.000 tornillos avalan su trayectoria. El doctor Antonio Luis Mostaza (Valladolid, 1952), responsable de la Unidad de Cirugía Avanzada e Innovadora de la Columna vertebral en el Hospital San Juan de León, se define como un médico con alma de ingeniero y, también hay que decirlo, experto en operar toreros.

Aunque nació en Valladolid, toda su carrera se ha desarrollado, desde que hiciera el MIR en el Caule, en León. En el Hospital leonés fue jefe de servicio durante más de una década. Fue también en León donde realizó la primera cirugía de hernia discal por endoscopia en España y una de las primeras del mundo a principios de los 90, marcando el inicio de una especialización que lo ha convertido en uno de los mejores neurocirujanos del mundo.

¿Cuándo comenzó a especializarse en el mundo de la cirugía con endoscopia?

Empecé a trabajar en la actividad privada en este hospital (San Juan de Dios) en los años 90, cuando era más pequeño. Fue aquí donde se hizo la primera cirugía de hernia discal por endoscopia en España y una de las primeras del mundo. Cuando empecé a hacer esta cirugía solo había en el mundo cuatro médicos que lo hacían, con nombre y apellidos. Y el quinto fui yo.

Recuerdo que tardamos cuatro horas. Los anestesistas decían que había que sacar a los cabestros al ruedo (ríe). Ahora, una hernia discal por endoscopia pueden ser como mucho 15 o 20 minutos. De aquella era un monitor pequeñito y ahora... tenemos 4K, alta definición que se ve hasta el alma del paciente casi, con una calidad soberbia.

En su trayectoria... ¿cuántos pacientes han pasado por sus manos?

En mi vida habré operado a unos 7.000 u 8.000 pacientes entre el hospital, la clínica Altollano y San Juan de Dios. Al principio hacía neurocirugía convencional pero llegó un momento en el que mi alma de ingeniero, que mamé desde la infancia, me hizo descubrir la columna. Me fui formando en cirugía compleja de columna en el extranjero y ahora mismo hago todo, desde una hernia discal hasta una escoliosis compleja, tumores vertebrales... y todo esto a partir del año 2000 ayudado por la endoscopia. Llevo casi 30 años sin usar el microscopio quirúrgico porque el endoscopio me ofrece otras vistas. Es a lo que me he acostumbrado, a esta cirugía endoscópica.

Ese alma de ingeniero le ha llevado a crear unos biomodelos 3D. ¿Cómo nació la idea?

Hace unos 10 años comenzó la neuronavegación. Se empleó por primea vez en la navegación cerebral, para esa patología. Dijimos, ¿por qué no en la columna? Comenzamos con ello, pero no era del todo fiable. Había muchos procedimientos que no permitían posicionar bien los tornillos. Todo aquello fue evolucionando, mejorando, y llegó la robótica. El primer robot que se empleó en el cuerpo humano fue el DaVinci, un robot de verdad. Pero en la cirugía de raquis no es un robot de verdad. Es un brazo pero el que pone el tornillo es el médico, no es un robot como tal, es una ayuda.

Ampliar El doctor Mostaza explica cómo funcionan las guías hechas con IA.

Yo, viendo esto, y lo que costaba cada equipo (más de un millón de euros), me di cuenta de que no necesitábamos un robot, sino un sistema que nos permitiera ver la anatomía del paciente, poder ver su columna. Así nacieron estos modelos hechos con un escáner de alta resolución, con cortes muy finos en un programa 3D.

¿Cómo se hacen estos biomodelos?

Primero hacemos el biomodelo normal y desde hace dos años estamos implementando la Inteligencia Artificial que, basada en miles de escáneres, busca similitudes y los readapta. El primer biomodelo lo hicimos hace cinco años, nos llevó horas diseñarlo con el ordenador. Ahora la IA lo hace en cinco minutos, y tienen una precisión absoluta.

En el quirófano, ¿para qué sirven?

Antes de operar al paciente ya le estoy viendo cómo son sus vértebras, los osteofitos, las...Esto te da una garantía de la patología que tiene cada paciente y vas al quirófano con media intervención hecha. Operamos con el biomodelo al lado, es un concepto único.

A la hora de poner tornillos, en toda mi vida habré puesto unos 50.000. Antes me llevaba unos 30 o 40 disparos de rayos. Con el navegador mejoró, pero nosotros con la IA hemos diseñado también una guías que se adaptan completa y perfectamente a la columna que estemos operando, a cada vértebra. No se mueven ni un milímetro, no hay error. Ahora hacemos tres disparos de rayos cuando antes eran 30. Eso significa menos radiación para el paciente, para el equipo, más seguridad de que los tornillos están bien puesto, menos tiempo en quirófano, más precisión y ahorro de sangre.

¿En qué tasa de fiabilidad nos movemos con esta técnica?

A todos los pacientes días después de la operación les hacemos un escáner de control para comprobar la fiabilidad. Tenemos una fiabilidad absoluta, del 99,6%. Otras técnicas rondan el 97-96%. Evidentemente ninguna operación está exenta de margen de error, pero este sistema es muy, muy fiable.

El doctor Mostaza con los biomodelos 3D.

En San Juan de Dios hemos hecho ya 230 pacientes con esta técnica y los resultados son muy buenos. La cirugía no es solo colocar tornillos, es descomprimir, liberar la médula y mejorar la calidad de vida del paciente. Con estos biomodelos podemos ver también la osteoporosis, las vértebras huecas... es una imagen real que nos ayuda a mejorar la intervención.

¿Qué hacen con los biomodelos después de las operaciones?

Estos biomodelos se los damos después al paciente. Cuando los vemos y se los explicamos se sorprenden mucho de ver sus propias columnas, no se lo imaginan. Muchos se lo llevan a casa, les meten leds de colores y los ponen en casa de adorno (ríe).

Es una revolución que ha nacido en León

Esto se empezó a hacer en León y ha ido a más. Cada día modificamos los modelos para que sean más precisos, para que las incisiones sean cada vez más pequeñas. Son garantías. Es algo muy novedoso y para nosotros ha sido una revolución. Se está empleando en más de 30 hospitales de España incluido el servicio de Traumatología de León, Madrid, Galicia o Asturias. También en centros de Reino Unido, Bélgica, Italia o Alemania y ahora hay una casa comercial de Estados Unidos interesada.

Es algo que hago junto a Digital Anatomics, una empresa de ingeniería biomédica de Alejandro y Javier Reyero, dos cracks de aquí de León con una mente privilegiada y a los que conozco desde hace muchos años porque su madre trabaja en urgencias del Caule. Están obteniendo unos resultados soberbios.

Entre el amplio perfil de pacientes que atiende, le llaman también el cirujano de los toreros

Hace 20 años vino el primer torero, Fernando Cepeda, porque tenía un problema de columna. Lo operé, siguió trabajando y a partir de ahí han venido un montón de personas del mundo taurino. Entre toreros, banderilleros, rejoneadores y familiares andaré por casi los 90 pacientes y toreros como tal unos 20. Todos los que he operado han seguido toreando al mes o mes y medio de la cirugía.

Hace poco operé a un ganadero prestigioso de Jerez de la Frontera y rara es la semana que no tengo a alguien relacionado con el mundo taurino.

¿Dónde nace esa relación con el mundo taurino?

Es curioso porque solo había visto una corrida de toros hace años aquí en León. Fue Padilla uno de los primeros que me explicó de verdad en qué consiste y cuando lo entendí le dije: '¡Esto es ballet puro!', pero delante de los toros no es precisamente El Lago de los Cisnes (ríe).

Los toreros son gente espectacular, noble. Deportistas con una musculatura brutal que es muy importante a la hora de hacer una cirugía de columna. Si no hay musculatura puede conducir a un fallo en la cirugía. La recuperación de los toreros y deportistas es espectacular, son extraterrestres. Son supermanes. Son gente muy especial. En quirófano ves rápidamente a la persona que hace deporte y se cuida. He llegado a operar a personas de hasta 90 años que tienen musculatura porque van al parque, usan las máquinas... esos pacientes casi siempre van bien.

¿Por dónde pasa el futuro de la cirugía de columna?

Mejorarán las técnicas, el diagnóstico, los escáneres, el instrumental y los cirujanos, aquí estamos formando a residentes del servicio de Neurocirugía. El futuro es tener cada vez un diagnóstico más preciso y para eso nos va a ayudar la IA, es algo soberbio en medicina bien aprovechada. Nos ayudará a predecir qué tipo de cirugía hay que hacer y qué tornillos poner.

La navegación creo que tiene los días contados. La robótica seguirá mejorando aunque no sé si de momento habrá un auténtico robot como el DaVinci que hace todo, aunque igual en 20 años lo hay porque esto evoluciona mucho.

Pero sobre todo, el futuro pasa por un diagnóstico adecuado con los medios más sofisticados para ello y, en cirugía, emplear los avances. La cirugía endoscópica es el presente y el futuro, sin lugar a dudas.