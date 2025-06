Ana G. Barriada León Lunes, 30 de junio 2025, 08:17 Comenta Compartir

Con la llegada del verano las dietas, los mensajes lanzados desde las redes sociales en busca de tener ese cuerpo 'perfecto' y los remedios sin ningún estudio científico detrás que aseguran ser la panacea de todos los males están a la orden del día. Frente a los mitos en alimentación, realidades basadas en ciencia es lo que quieren difundir los expertos.

Porque la alimentación, la buena alimentación, es la base de la vida y la salud. Bien lo saben el el servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de León que dirige la doctora María Ballesteros (León, 1965). A su cargo, once adjuntos, cinco residentes, ocho enfermeras, un auxiliar y dos secretarias que cada día dedican su tiempo a ofrecer la mejor calidad de vida a sus pacientes y a frenar los bulos de un área de la medicina tan desconocida como trasversal.

La primera pregunta es obligada, ¿qué hacéis en el servicio?

Es curioso porque el apartado más visto de la web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición la entrada más vista es la de qué es un endocrinólogo. Nosotros tratamos las patologías metabólicas como son la obesidad, la diabetes y también aquellas enfermedades que requieren un tratamiento dietético. Somos la parte médica del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades metabólicas que por excelencia es la obesidad.

¿Cómo se aborda la obesidad?

Es una enfermedad que afecta al 20% de la población. Una de cada cinco personas adultas va a tener obesidad, es una cifra muy elevada. Nosotros hacemos un abordaje integral de los que supone esta enfermedad crónica que es muy traicionera porque predispone a muchas otras enfermedades. Las personas con obesidad tienen más facilidad para desarrollar diabetes, alteraciones del colesterol, tensión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias, patologías mecánicas... y algo en lo que pensamos menos que es el cáncer. Hasta trece tipos de cáncer al menos tienen como factor de riesgo fundamental la obesidad. Igual que tenemos muy claro que si fumas tienes más riesgo de tener cáncer de pulmón, si tienes obesidad lo tienes de desarrollar cáncer de mama, de endometrio o de próstata.

La obesidad está ahí, en el trasfondo, y por eso es fundamental que el abordaje de la enfermedad sea integral y eso es lo que hacemos los endocrinos, mientras que la parte de las dietas es más de los dietistas y nutricionistas.

También abordamos la diabetes, que sería la otra parte metabólica de las enfermedades, y estudiamos la parte más hormonal que tienen que ver con las alteraciones de las glándulas que producen hormonas como el tiroides, la hipófisis o las suprarrenales.

Y luego está ese apartado de Nutrición en la especialidad

Nutrición que no es solo dietas, sino todo el tratamiento médico nutricional que necesitan los pacientes cuando tienen enfermedades asociadas. Si tienes un cáncer no puedes comer bien y necesitas un tratamiento nutricional asociado porque el pronóstico de que todo vaya bien depende de que tu situación nutricional sea buena.

Todas las enfermedades graves requieren una atención nutricional, es fundamental. A veces se infravalora, pero el tratamiento nutricional influye mucho en el pronóstico de los pacientes, muchísimo.

Desde el Caule, ¿cómo se presta esta atención nutricional?

Con algunos servicios tenemos una vinculación constante. Es el caso de Hematología. Desde 2011 hacemos un cribado nutricional a todas las personas que ingresan en la planta de oncohematología. Hacemos un cuestionario de riesgo de desnutrición y si es positivo vemos al paciente.

Ahora lo hemos empezado a hacer también en Medicina Interna y nos gustaría que pudiera extenderse a todos los servicios del Hospital, pero es algo que necesita recursos que no tenemos. Lo hemos pedido a la Consejería de Sanidad y en ello estamos porque sería lo normal y algo que piden los pacientes.

Entiendo que se trata de hacer dietas y planes específicos para cada paciente

Hay que diferenciar dos situaciones a la hora de hablar de dietas: las personas sanas que quieren comer saludable para prevenir enfermedades; y las personas enfermas que necesitan un tratamiento nutricional más avanzado, evolucionado y personalizado a lo que necesitan.

«Queremos extender los cribados nutricionales a todos los servicios del Hospital de León. Hemos pedido los recursos y estamos en ello» María Ballesteros Endocrinóloga

Es algo más difícil de los que parece, hay mucho trabajo cuando la persona está enferma, muchos factores que hay que tener en cuenta porque estamos jugando con su pronóstico y su salud, por eso es importante que lo hagan expertos.

Cada vez hay más cuentas en redes sobre alimentación que muchas veces no tienen ninguna base científica

Hay muchos mitos de la alimentación. He dado charlas por ejemplo en Almom para hablar con las mujeres de todo esto, sobre porqué la alimentación saludable puede evitar que tengas cáncer de mama o, cuando estás enfermo, qué es lo que tienes que hacer. Porque ahora mismo las 'influencers' saben más que todos los médicos del universo y hay mucha gente muy perdida creyendo algunas cosas que dicen como que por no beber lácteos se te va a curar un cáncer o que si tomas quinoa vas a ser más alto y más guapo. Son mensajes que hacen daño desde los 'influencers' y las redes sociales y la gente no sabe muy bien.

«Existen aulas virtuales con cursos para pacientes sobre nutrición y cáncer o nutrición en envejecimiento. Es un buen recurso para tener información fiable» María Ballesteros Endocrinóloga

Desde la Asociación de Endocrinología y Nutrición llevamos mucho tiempo trabajando en esto y tenemos un apartado en la web donde hablamos de mitos y realidades. También un aula virtual con cursos para pacientes sobre nutrición y cáncer, nutrición en envejecimiento, recursos para población en general... es un buen recurso para que la gente tenga información fiable, un guion.

¿Notáis que la desinformación en este sentido está creciendo con el mal uso de las redes sociales?

Sí, es peligroso y está creciendo. Hace no demasiado tiempo murió una 'influencer' por seguir su propia dieta, y si hay gente siguiéndolo y perjudicando su salud por lo que dice una personas sin formación... es muy duro. No es infrecuente que nos lleguen a la consulta pacientes oncológicos que llevan tiempo sin comer azúcar, o lácteos o carne porque alguien ha dicho que no tiene que comerlo.

La desnutrición en pacientes oncológicos está en más del 50% de los pacientes y si a esa situación en la que estás en un proceso oncológico que te deja con pérdida de apetito, con quimioterapia que teda efectos secundarios como nauseas o diarrea y le sumas una 'influencer' que te deja sin comer es la tormenta perfecta. Esas recomendaciones mal hechas agravan los pronósticos.