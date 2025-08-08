La ola de calor sube otro grado este viernes en León Las altas temperaturas se mantienen un día más y podrían subir aún algo más

Alberto P. Castellanos León Viernes, 8 de agosto 2025, 08:29

El viernes será casi una fotocopia del jueves salvo porque los cielos podrán presentar más nubosidad, tanto alta como de evolución; y por unas temperaturas que, si cambian, lo harán para subir aún más.

En general los cielos estarán despejados a excepción de nubes altas y la presencia de calima. Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución y no se pueden descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, más probables en zonas de montaña.

Los termómetros, ya altos, no detectarán grandes cambios aunque es posible que suban algún grado más, sobre todo las máximas, que se acercarán en muchas zonas más a los 40 grados.

La sensación de calor será aún mayor por culpa de unos vientos del sur y suroeste, flojos, con probables rachas fuertes en zonas de tormenta donde su dirección será mucho más variable.

El resto del fin de semana se presenta como el pico de esta ola de calor que, aunque con unos registros menos sofocante, puede continuar durante buena parte de la próxima semana.