El nuevo Decano del Colegio de la Abogacía de León toma posesión de su cargo El acto formal en el que David Manuel Díez Revilla coge el relevo de Fernando Rodríguez Santocildes coincide con la celebración de la festividad de los letrados

Leonoticias León Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:50

Este viernes 5 de diciembre, aprovechando la celebración de la festividad del Colegio de la Abogacía de León, la Inmaculada Concepción, tendrá lugar la toma de posesión del nuevo Decano de la institución.

El acto tendrá lugar en el Aula Magna San Isidoro de la Universidad de León, en el Edificio Albéitar, y contará con la asistencia de autoridades judiciales, civiles, militares y académicas, con el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, a la cabeza.

David Manuel Díez Revilla recogerá el testigo del Decano saliente, Fernando Rodríguez Santocildes, actual Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León; y tomarán también posesión los miembros de la Junta de Gobierno que resultaron proclamados candidatos electos en la última convocatoria electoral llevada a cabo, María Aránzazu Gutiérrez Oblanca, Antonio Pérez Lorenzana, Isabel González Delgado, Sandra M. Luis Gutierrez, Sara Castro García, Ana Isabel Freijo Abella, Miguel Gómez Solla y Claudia Quiroga Crespo.

Nombramientos, reconocimientos y ceses

Además, nueve letrados y letradas, Raúl Fuentes Carro, Marta A.García-Miranda de la Puente, Ariadna Sofía Mota García, Ana Páramo Moratinos, Victoria Eugenia Alonso Llamera, Jorge Robles Estrada, Pablo Fernández Mateos, Marta García Pérez y Antonio Alejandro Simón Castro, prestarán el juramento o promesa que les incorporará formalmente al Colegio de la Abogacía de León y contarán como madrina de honor con la Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo Ros.

Seis abogados y abogadas recibirán la insignia de oro al mérito colegial por su trayectoria profesional y por llevar más de cuarenta años de ejercicio en la abogacía: Alberto Millán Huelín, Alberto Álvarez Alonso, Elías Fanjul Fernández, Cosme González del Río, Jorge Juan Carro Hurtado y María Luz del Carre González del Rey.

Por último, se entregarán diplomas y medallas a los miembros que cesan en sus cargos en la Junta de Gobierno: María José Tuya Ruzo, Laura Fra Rodríguez, Manuel Núñez Arias, María Loreto Castro Sánchez, Yolanda Álvarez Álvarez,Susana Morla Gutiérrez, Pablo Bello Suárez y María Luz del Carre González del Rey.