leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Díez Revilla, nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León. Consejo General de la Abogacía Española

David Díez Revilla, nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León

Estará al frente del colegio los próximos cuatro años con una Junta de su confianza

A.G.B

A.G.B

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

David Díez Revilla se ha convertido, tras las elecciones de este viernes, en el nuevo decano de la abogacía leonesa, y será durante los próximos cuatro años el representante de los abogados de León, en sustitución de Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, tras ocho años de mandato.

Díez Revilla fue presidente de los Abogados Jóvenes de León de la Confederación Española de la Abogacía Joven y miembro de la junta directiva del Colegio de la Abogacía de León desde el año 2014. Nació en León capital y estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y cursó el máster en Mediación en la Universidad de León, donde actualmente está realizando un doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Desde hace 25 años forma parte del gabinete jurídico multidisciplinar Trivium en León capital.

El equipo que acompañará a Díez Revilla

El nuevo decano ha resultado electo con todos los miembros de Junta de su candidatura, por lo que no necesitará contar con diputados de la lista de la otra candidata, Pilar Pérez, según informa el Consejo General de la Abogacía Española.

El equipo que trabajará con Revilla lo componen Arantxa Gutiérrez Oblanca (secretaria), Antonio Pérez Lorenzana (tesorero), Isabel González Delgado (diputada 1ª y vicedecana), Sandra Micaela Luis Gutiérrez (diputada 2.ª), Sara Castro García (diputada 5.ª), Ana Isabel Freijo Abella (delegación de Ponferrada y diputada 7.ª), Miguel Gómez Solía (diputado 8.º) y Claudia Quiroga Crespo (diputada 9.ª).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  2. 2 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  3. 3 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  4. 4 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  5. 5 La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia
  6. 6 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  7. 7 Rifirrafe en el Ayuntamiento que queda en nada: el agua subirá un 2,3% en León en 2026
  8. 8 El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha»
  9. 9 León, en el podio del envejecimiento, la soledad y la falta de actividad laboral
  10. 10 La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias David Díez Revilla, nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León

David Díez Revilla, nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León