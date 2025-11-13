Dos colisiones en doce minutos en la provincia de León dejan dos hombres heridos Los dos accidentes han tenido lugar en torno a las 13:30 horas por una colisión entre dos vehículos y un choque contra un puente

Sala del centro de emergencias del 112 de Castilla y León.

Dos accidentes en un intervalo de doce minutos dejan dos personas mayores heridas leves.

El primero de ellos, ha tenido lugar a las 13:26 horas, cuando la Guardia Civil de Tráfico de León informa al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León de una colisión entre dos turismos.

El accidente ocurrió en el punto kilométrico 320 de la N-601, en la localidad de Valdefresno. En ese momento, los agentes solicitan asistencia sanitaria para atender a un varón de 69 años mareado. Desde el centro coordinador de las emergencias, se informa a Sacyl que moviliza una ambulancia hasta el lugar.

Dolor en el cuello tras un choque

En el segundo de los accidentes, tan solo unos minutos después, a las 13:38 horas, según informa el Servicio de Emergencias a este medio, se da aviso de la salida de vía de un turismo que ha colisionado contra la esquina de un puente.

El suceso tuvo lugar en el punto kilométrico 9 de la LE-443, en la localidad de Santa Marina del Rey, donde, ha resultado herido un varón de 70 años que se queja del cuello. Se informa a Tráfico de León y a Sacyl.