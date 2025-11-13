Final feliz para Nara, la gata perdida durante 10 días en un barrio de León En torno a las 22:00 de la noche el animal entró en la jaula trampa colocada por los Bomberos del Ayuntamiento de León

Nara, la gata perdida en un barrio de León desde hace 10 días, ha sido rescatada de un tejado por los Bomberos del Ayuntamiento de León. Después de horas y horas de espera y con la lluvia haciendo acto de presencia en la capital, voluntarias de una asociación en favor de los catos callejeros pudieron dar el aviso de que el pequeño animal había caído en la trampa.

Tras colocar la jaula en el tejado de una vivienda de la calle Obispo Almarcha de la capital leonesa a primera hora de la tarde, la situación se complicó con la lluvia y el frío. Pero Nara no parecía fiarse de la jaula. En torno a las 22:00 horas de la noche, la llamada de aviso confirmaba que la gata había entrado en la trampa y se la podía bajar.

Ampliar Los Bomberos encargados del rescate de la gata.

De nuevo una llamada a los Bomberos del Ayuntamiento de León que desplegaron el camión escalera para su rescate.

Nara se fue directa al veterinario, tras días a su suerte en los tejados.

La gata fue rescatada por una particular de una colonia felina de las calles de León y entregada a una casa de acogida. Fue desde esa vivienda situada en Víctor de los Ríos desde la que se escapó hace diez días.