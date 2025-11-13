leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Herida una mujer tras sufrir un atropello en León

El suceso se ha producido en la mañana de este jueves en torno a las 07:51 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:01

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido en torno a las 07:51 horas de este jueves el aviso que alertaba de un atropello en la Avenida de Miguel Castaño, concretamente en la transitada rotonda de Carrefour.

En el aviso, se informa del atropello de un vehículo que se desplazaba por la zona a una mujer de unos 30 años que ha resultado herida, aunque se desconoce hasta el momento mayor información sobre su situación.

Se avisó a la policía local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- para atender a la implicada.

