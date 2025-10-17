Casi una hora de retraso en los trenes por una nueva incidencia en Valladolid Un problema en la señalización de la línea está provocando retrasos de 45 minutos en varios convoys

Alberto P. Castellanos León Viernes, 17 de octubre 2025, 15:48 | Actualizado 16:38h.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Valladolid y Madrid vuelven a sufrir una nueva incidencia que afecta, además de a estos dos destinos, a otros como León.

Según informa Adif, el problema registrado a primera hora de la tarde de este viernes 17 de octubre se de debe a «una incidencia que afecta a la señalización entre Olmedo y Valdestillas», lo que hace que «trenes de larga y media distancia» que circulan por esta línea estén «registrando retrasos».

Por una incidencia que afecta a la señalización entre Olmedo y Valdestillas, los trenes de larga y media distancia que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid están registrando retrasos. — INFOAdif (@InfoAdif) October 17, 2025

El incidente se suma a una larga lista de problemas que provocan habitualmente retrasos y cancelaciones aunque algunos de ellos no hayan sido achacables al gestor de infraestructuras como con los incendios de este verano o el suceso de esta misma semana.

De momento, el procedente de Castellón que debería llegar a las 17:01 tiene previsto un retraso de 45 minutos; el mismo que el del Alvia de Barcelona de las 17:45 que estima su llegada a las 18:30. Trenes que afectan a las salidas hacia Vigo y Gijón que suman ese mismo tiempo estimado de retraso para iniciar el viaje.