leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un Ave.

Casi una hora de retraso en los trenes por una nueva incidencia en Valladolid

Un problema en la señalización de la línea está provocando retrasos de 45 minutos en varios convoys

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Valladolid y Madrid vuelven a sufrir una nueva incidencia que afecta, además de a estos dos destinos, a otros como León.

Según informa Adif, el problema registrado a primera hora de la tarde de este viernes 17 de octubre se de debe a «una incidencia que afecta a la señalización entre Olmedo y Valdestillas», lo que hace que «trenes de larga y media distancia» que circulan por esta línea estén «registrando retrasos».

El incidente se suma a una larga lista de problemas que provocan habitualmente retrasos y cancelaciones aunque algunos de ellos no hayan sido achacables al gestor de infraestructuras como con los incendios de este verano o el suceso de esta misma semana.

De momento, el procedente de Castellón que debería llegar a las 17:01 tiene previsto un retraso de 45 minutos; el mismo que el del Alvia de Barcelona de las 17:45 que estima su llegada a las 18:30. Trenes que afectan a las salidas hacia Vigo y Gijón que suman ese mismo tiempo estimado de retraso para iniciar el viaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea multitudinaria en León deja un herido trasladado y termina con intervención policial
  2. 2 León ya tiene fecha para multarte por entrar en Zona de Bajas Emisiones
  3. 3 Sánchez se da un baño de masas en León... sin pisar la calle
  4. 4 La tapa de paella que lleva más de 35 años triunfando en el corazón de León
  5. 5 Dos apuñalados en una reyerta de madrugada en La Pola de Gordón
  6. 6 Las diferencias entre barrios en León: el centro dobla en renta media a Armunia
  7. 7 Detenido el autor del doble apuñalamiento en una reyerta en La Pola de Gordón
  8. 8 Más de 80 personas afectadas por el cambio horario en un tren en León: «No llegamos a dar clase»
  9. 9 Más de 30 osos monitorizados y 7 avisos al 112 reavivan la alarma en León
  10. 10 Controlado el incendio forestal en Nogarejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Casi una hora de retraso en los trenes por una nueva incidencia en Valladolid

Casi una hora de retraso en los trenes por una nueva incidencia en Valladolid