Las noticias imprescindibles del lunes 4 de agosto en León

1 Un turismo sufre un brutal accidente en Villablino

Pasaban las 16:29 horas del domingo, 3 de agosto, cuando un turismo sufría un aparatoso accidente en la carretera CL-631 en el kilómetro 60, a las afueras de Villager de Laciana, término municipal de Villablino.

El Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León recibía diversas llamadas alertando de que un turismo había chocado contra un muro. El herido se trata de un varón de 71 años

2 Ecologistas anuncia que la Junta renuncia a la planta de biogás en Puente Castro

La decisión de la Junta no debe frenar la protesta ciudadana que encabezan los vecinos y vecinas del sur de León porque en términos económicos, funcionales y ambientales, la central térmica de biomasa es tanto o más inviable que la planta de biogás.

3 El concejal de UPL anuncia acciones legales por falsas imputaciones: «No voy a tolerar que se me difame»

El concejal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Romero, ha anunciado acciones legales contra la concejala de Izquierda Unida–Podemos, Laura Fernández Bermejo, tras las recientes afirmaciones públicas de esta última en las que le imputa presuntos delitos, como amenazas, acoso e incluso maltrato hacia las mujeres, sin fundamento alguno.

4 El pueblo de León que busca hostelero con un alquiler de 50 euros al mes

En León no se entiende un verano sin el pueblo y se hace muy complicado un pueblo sin bar. Por ello, la localidad de Valle de Mansilla ha sacado a licitación la gestión de un espacio público con el objetivo de convertirlo en el bar del pueblo.

5 Así es el toro que quiere Sahagún comparado con otros edificios de León

El proyecto del toro metálico de 300 metros que quiere albergar el municipio de Sahagún no sólo supone una gran obra logística, sino arquitectónica. La escultura se erigiría como la más grande, en cuanto a dimensiones, y la más alta de la provincia y de la comunidad. Además, de ser uno de los proyectos arquitectónicos económicamente más ambiciosos hasta la fecha. Según los expertos, la cifra ascendería a los 100 millones de euros, dependiendo de los materiales de obra, el terreno en el que se construya e incluso, las dimensiones del propio animal metálico.

6 La Cultural peca de pegada en un duelo con buenas sensaciones

La Cultural dio la cara y consiguió una buena nota en el enfrentamiento de mayor exigencia de su pretemporada. El conjunto de Raúl Llona, pese a que certificó su primera derrota ante el Real Oviedo (1-0), dejó ciertos tramos de dominio y claridad en las ideas, con algunas de las nuevas incorporaciones destacando sobre el césped.

7 Rescatan en helicóptero a un inglés de 21 años con deshidratación cerca de Collado Jermoso

El rescate ha tenido lugar en el paraje de Torre Puerta de Moiño, a 1,5 kilómetros de distancia aproximadamente del refugio de Collado Jermoso, del término municipal de Posada de Valdeón.

8 Las farmacias rurales, en peligro: «ayudas insuficientes» en un servicio «esencial»

En un pequeño pueblo leonés donde apenas quedan 200 habitantes -y muchos de ellos solo en el padrón-, una farmacéutica reparte medicación no solo en su localidad, sino también en los otros dos núcleos del mismo ayuntamiento. «Sabía a lo que venía, que esto iba a menos. En los once años que llevo aquí ha bajado mucho la población», relata. Aun así, decidió quedarse. Su farmacia es, muchas veces, el único punto sanitario disponible en la zona. «El centro de salud está casi sin médicos. La gente mayor se siente desvalida. Sus hijos no viven cerca. Es muy triste».

9 Antonio Crespo y María Jesús Fernández, los peluqueros bercianos que recuperan el legado de antiguos barberos

Los caminos de María Jesús Fernández y Antonio Crespo se cruzaron cuando estudiaron peluquería en la Academia Milagros. Con apenas 18 años comenzaron en ese mundo, primero desde As Pontes de García Rodríguez, a donde Antonio se había mudado cuando tan solo era un niño, y después probando suerte en la comarca del Bierzo.

10 El pueblo de León que se llena de payasos: «Aquí ha pasado lo mejor de cada escuela»

En Gordoncillo llevan más de dos décadas demostrando que los payasos y el vino maridan mejor de lo que parece. Su Festival Internacional de Payasos, que este año celebra su vigésimo tercera edición, llenará de nuevo las calles del municipio con actuaciones venidas desde muchas partes del mundo: Martín Garibaldi 'El Cairo' (Argentina), Penélope y Aquiles (Chile), Circus Band (Madrid), 7 Bubbles (Toledo) y Vaivén (Granada) son algunos de los nombres del cartel.

