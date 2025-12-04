Las noticias imprescindibles de este jueves 4 de diciembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

1 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle

Así lo han trasladado a Leonoticias, destacando que se trate de la instalación más moderna de la ciudad, abierta al público en junio de 2024, y que carece de un efectivo sistema de calefacción.Uno de los padres ha narrado que acudieron a las 12 de la mañana para presenciar el entrenamiento y «hacía dentro el mismo frío que fuera».

2 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon

El proyecto que veía la luz hace ahora tres años sigue enterrado entre la suciedad y el abandono de una de las naves que fueron habilitadas para ello en Mercaleon. El Market Place León, conocido popularmente como el 'mini Amazon', pretendía servir como centro comercial online para empresas de la ciudad que quisieran distribuir desde allí sus productos.

3 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral

Otras víctima centenaria de la tala en León. El impresionante castaño que desde hace décadas decoraba y daba sombra en la calle Ave María, a los pies de la Catedral de León y puerta de entrada a las escaleras de Regla, ha sido talado la mañana de este jueves 4 de diciembre sin previo aviso a los vecinos y bajo la atónita mirada del barrio.

4 Cuatro investigados por robar 800 kilos de cobre en el alfoz de León

La Guardia Civil investiga a cuatro varones como presuntos autores de un delito de hurto de material eléctrico, tras presentarse una denuncia por la sustracción de unos 300 metros de cableado de electrificación de alta tensión de las obras que una empresa se encuentra realizando para el soterramiento de cableado de alta tensión del nudo de Vilecha , valorando lo sustraído en 24.000 euros.

5 Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones

Un león rampante corona desde hoy la nueva rotonda del Puente de los Leones. La nueva escultura tiene unas dimensiones de 3,2 metros de alto y 2,4 de ancho y un peso de 197 kilos. La estructura está elaborada con hierro formado por varillas lisas de 8 mm y 6 mm y tiene un acabado de chapa negra. Este león que dará la bienvenida a aquellos que accedan a la ciudad por este puente es obra del escultor Fernando Ortiz, natural de Puente Almuhey, pero que tiene su taller en Almanza y que ha nombrado a la escultura como 'León rampante'.

6 ¿Cuándo colocan la decoración navideña los leoneses?: «No, todavía no, la ponemos en el puente»

La Navidad ya asoma en los hogares y, aunque cada familia vive estas fechas a su manera, las tradiciones siguen marcando el ritmo con el que llega la decoración festiva a las terrazas y los diferentes rincones de las casa leonesas.

7 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos

La provincia se llena de planes para hacer este puente de la Constitución con eventos deportivos, culturales y gastronómicos

8 Aviso amarillo por nieve para la tarde de este jueves en León

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta amarilla por nieve en León a partir de las 12:00 horas de este jueves, después de una jornada marcada por el frío y las nevadas en la montaña este miércoles.

9 ¿Por qué piden prisión permanente revisable para el parricida de Valderrueda?

Hasta 2022, 35 personas habían sido condenadas a prisión permanente revisable en España. Una pena que fue aprobada a finales de la década anterior. Y en los últimos meses hasta dos juicios en la Audiencia Provincial de León han registrado en los escritos de conclusiones de la fiscalía este mismo castigo.

10 Los dos conventos de León que la Guía Repsol reconoce por sus «dulces gloriosos»

Los dulces monásticos de León están de moda. Nunca han dejado de estarlo en una provincia con una arraigada tradición gastronómica y religiosa. Tanto es así que por primera vez la Guía Repsol ha querido reconocer con la distinción de Soletes de Navidad a un total de 27 monasterios de toda España y en la lista no podían faltar dos representantes de la provincia de León.