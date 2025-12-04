Cuatro investigados por robar 800 kilos de cobre en el alfoz de León Sustrajeron unos 300 metros de cableado de electrificación de alta tensión para el soterramiento del nudo de Vilecha

Leonoticias León Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga a cuatro varones como presuntos autores de un delito de hurto de material eléctrico, tras presentarse una denuncia por la sustracción de unos 300 metros de cableado de electrificación de alta tensión de las obras que una empresa se encuentra realizando para el soterramiento de cableado de alta tensión del nudo de Vilecha , valorando lo sustraído en 24.000 euros.

Abierta una investigación por parte del Equipo ROCA de la Comandancia, y realizadas diversas inspecciones en chatarrerías del alfoz de León, es localizado parte de este material en dos de ellas, quedando depositado a disposición Judicial un total de unos 800 kilogramos.

Una vez realizadas gestiones para la identificación de las personas que habían vendido el cobre, se procede a su investigación y posterior traslado de las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan policial contra el robo de cobre ' que mantiene activo la Comandancia de León para la persecución e investigación de este tipo de delitos.