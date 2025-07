Las noticias imprescindibles del domingo 20 de julio en León

Leonoticias León Domingo, 20 de julio 2025, 20:01 Comenta Compartir

1 Sucesos Localizan sin vida al pescador que cayó al río Porma desde el puente de Lugán

Un hombre de 65 años ha sido localizado sin vida tras caer al río Porma en el puente de Lugán. Tras casi cuatro horas de búsqueda, el varón fue hallado en Valderrodezno. Los restos han sido localizados en el río y el GEAS de la Guardia Civil (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) será el encargado de su extracción.

2 Verano en León Barras vacías entre semana y abarrotadas de turistas los fines de semana

Calles con menos ambiente entre semana, vermús que ya no se sirven como antes y bares que cierran a mediodía por falta de clientela. Es el panorama que dibujan varios hosteleros y camareros del Barrio Húmedo este verano. Mientras muchos leoneses se escapan a los pueblos para disfrutar de las fiestas patronales o de un merecido descanso, el casco histórico de la ciudad resiste gracias al turismo.

3 Una vuelta al barrio El Húmedo, el barrio del «descontrol» que convive con la tradición

Casi todo el mundo lo conoce, incluso fuera de los límites de la provincia, pero pocos se atreven a vivir en él. Es un lugar de paso, de diversión y de tapeo para muchos, pero también son las calles de un barrio de toda la vida en el que no pocos aún resisten viviendo en sus vetustas casas. Convivir. Ese es el mensaje más repetido entre trabajadores y vecinos del barrio Húmedo. La asociación León Típico ha erigido la bandera contra el turismo «de borrachera» que ha convertido en «intransitable» esta zona del casco histórico de León. Así nos lo explican Julio Blanco y Adelino Gago, que se encargan de guiarnos.

4 Senderismo Se desorientan haciendo una ruta en Picos de Europa y pasan la noche a la intemperie

La niebla les pilló por sorpresa cuando en una jornada agradable y soleada partieron para realizar una ruta entre Vega de Ario, en Asturias, y Caín, en León. Mientras atravesaban los Picos de Europa, este par de senderistas se vieron desorientados y dieron aviso a Emergencias 112, que trasladaron la alerta a la Guardia Civil, y cuando la noche ya se cernía ante ellos.

5 Deportes La Cultural homenajea a Doña Urraca con su segunda equipación

Si la primera respetaba el blanco y los leones brotaban en la casaca medieval que defenderían los jugadores de la Cultural en Segunda División, la segunda unidad tiene una dedicatoria muy concreta. 1081-1126 en el cuello. Los años de reina de Doña Urraca, la primera reina europea, que este año celebra el noveno centenario de su muerte.

6 Mundial de policía El policía leonés que triunfó en las Olimpiadas de Alabama: «Me olía que alguna medalla podía caer»

El Policía Local de León, Javier Coria, ha vuelto a casa con dos medallas en su equipaje tras su participación en las Olimpiadas de Policía y Bomberos celebradas del 27 de junio al 6 de julio en Birmingham (Alabama, EE.UU.). Coria logró la plata en los 10.000 metros pista y el bronce en los 5.000, además de rozar el podio con una cuarta posición en la media maratón.

7 Incendios forestales Un nuevo incendio agrícola afecta a la comarca de Valencia de Don Juan

Pasaban las 14:57 horas cuando se declaró un incendio en una tierra situada entre Valdevimbre y San Esteban de Villacalbiel. En concreto, en el término municipal de Villace. Los vecinos detectaron el fuego y avisaron de inmediato a los Servicios de Emergencias 112 de Castilla y León, que activó el protocolo de emergencias rápidamente.

8 Polémica Borran los órganos sexuales masculinos de las plazas reservadas para mujeres

Las polémicas plazas de aparcamiento reservado para mujeres en la explanada de los Pendones Leoneses han vuelto a su estado original. Al menos al estado con el que empezaron la semana. Las figuras rosas con falda, que representan a mujeres, y que destinan el siete puestos para este colectivo han visto revertirse la vandalización que sufrieron hace unos días.

9 Artista El freestyler Bnet se corona bicampeón nacional de rap con esta frase: «Castilla no es Castilla, ¡que viva León!»

Lo dijo rapeando, que es lo suyo. «Castilla no es Castilla, ¡que viva León!». La frase de Bnet (de nombre Javier Bonet González), freestyler y músico, resuena con fuerza en los oídos, o en algunos oídos. El madrileño participaba en la Final Nacional Red Bull de Freestyle 2025, y en una réplica de rap, en una «batalla de gallos», manifestó lo apuntado. Pongamos la escena en contexto: Bnet dice a otro rapero, al que ha estado viendo: «has venido de Castilla, pero solo eres la mancha». El competidor responde: «Retrasado. Lo soy, lo tengo muy claro. Soy una mancha porque siempre molestamos, y, aunque ellos no lo quieran, voy a estar en todos lados». A esto, Bnet contesta: «mira, hermano, yo le parto a este cab***n. Castilla no es Castilla, que viva León». Y telón. Mostraba su amor, quizá pasión, por la provincia leonesa. Tiene sus motivos.

10 Emprendiendo Reabre la Casa de Vegarada: «Será un refugio contra el frio donde tomar algo calentín»

Haciendo una travesía por la nieve llegaron a la parte trasera de la que ahora es su casa. Era día de campeonato de mushing y todo se encontraba nevado. «Pensábamos que qué pena que esta casa estuviera cerrada con todo lo que había sido» y pronto se dieron cuenta de que ante ellos estaba su proyecto de vida.