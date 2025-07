El policía leonés que triunfó en las Olimpiadas de Alabama: «Me olía que alguna medalla podía caer»

Diego Nicolás Alonso Domingo, 20 de julio 2025, 09:23 Comenta Compartir

El Policía Local de León, Javier Coria, ha vuelto a casa con dos medallas en su equipaje tras su participación en las Olimpiadas de Policía y Bomberos celebradas del 27 de junio al 6 de julio en Birmingham (Alabama, EE.UU.). Coria logró la plata en los 10.000 metros pista y el bronce en los 5.000, además de rozar el podio con una cuarta posición en la media maratón.

Este evento, considerado el equivalente a unos Juegos Olímpicos para los cuerpos de seguridad y emergencia, reunió a más de 8.500 participantes de 70 países, con presencia destacada de representantes de Estados Unidos, Brasil, India, Canadá y Australia. En total se compitió en 60 disciplinas deportivas, tanto convencionales como específicas del trabajo policial y de bomberos.

Ampliar Javier Coria en el podio tras ganar la plata en los 10.000 metros pista junto a otros dos corredores.

«Es como unas Olimpiadas reales, con deportes de equipo y también pruebas propias de nuestra profesión, como subir un edificio con escaleras, la clásica prueba de bombero», explica Coria. Aunque no es necesario clasificarse para participar, sí que se exige acreditar ciertas marcas para evitar una sobrecarga de competidores.

Un leonés en Alabama

Coria fue el único representante leonés en el equipo español y viajó solo acompañado de su pareja. Antes de partir, consultó con Félix, delegado de deportes de la Policía, quien ya había participado en anteriores ediciones y le orientó sobre el proceso. A pesar de la soledad en la expedición, el agente destaca el ambiente de compañerismo: «Intercambias camisetas, banderas. Hablas con otros policías sobre el trabajo, cómo es en sus países. Me llevo grandes amistades».

El leonés, que ha practicado ciclismo durante años, lleva dos temporadas centrado en el atletismo. «Siempre he entrenado, pero este último año me enfoqué totalmente en estas pruebas. Sabía mi nivel y mis tiempos, aunque no conocía a los rivales. Aun así, me olía que alguna medalla podía caer», afirma.

Diferencias con el resto de policías

A lo largo de la competición, Javier notó la diferencia de recursos y apoyos entre países. «Muchos vienen como selecciones nacionales, uniformados, y lo viven como una auténtica cita olímpica. Me contaron que para ellos esto forma parte del trabajo: entrenar, competir, conseguir medallas. Estoy seguro de que en países como EEUU, Canadá o Brasil tienen reconocimientos, ascensos o reducción de carga laboral por esto», relata.

Con la vista puesta en el futuro, Coria no oculta su ilusión por volver a competir. Las próximas ediciones ya tienen sede: Australia en dos años e India en cuatro. «Me gustaría volver, aún queda mucho, pero sí», confiesa.

Como mensaje final, Coria muestra su orgullo: «Quiero que se vea que la Policía de León está en forma».