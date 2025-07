El freestyler Bnet se corona bicampeón nacional de rap con esta frase: «Castilla no es Castilla, ¡que viva León!» El rapero, con raíces leonesas, regresa a los escenarios tras dos años de retiro

Lo dijo rapeando, que es lo suyo. «Castilla no es Castilla, ¡que viva León!». La frase de Bnet (de nombre Javier Bonet González), freestyler y músico, resuena con fuerza en los oídos, o en algunos oídos. El madrileño participaba en la Final Nacional Red Bull de Freestyle 2025, y en una réplica de rap, en una «batalla de gallos», manifestó lo apuntado. Pongamos la escena en contexto: Bnet dice a otro rapero, al que ha estado viendo: «has venido de Castilla, pero solo eres la mancha». El competidor responde: «Retrasado. Lo soy, lo tengo muy claro. Soy una mancha porque siempre molestamos, y, aunque ellos no lo quieran, voy a estar en todos lados». A esto, Bnet contesta: «mira, hermano, yo le parto a este cab***n. Castilla no es Castilla, que viva León». Y telón. Mostraba su amor, quizá pasión, por la provincia leonesa. Tiene sus motivos.

Lo cierto es que el madrileño posee raíces leonesas, procedentes de su familia materna. En concreto, de su abuelo, quien le inculcó su amor por el fútbol y, de manera especial, por la Cultural Leonesa. «El primer recuerdo, viendo un partido, fue en casa de mi abuelo, en León», reconocía en una entrevista aparecida en Panenka.org. No se le ha borrado la imagen de Marcelo, defensa rápido, de origen brasileño. Su madre le prevenía: «Si eres del Atlético, el abuelo te va a echar de casa». Pero las simpatías no son excluyentes. «Le tengo cariño a la Cultural Leonesa», manifestaba también al citado medio digital. En más de una ocasión se ha declarado «fan» del equipo leonés y ha lucido su camiseta, nos comentan. Lo mismo ha hecho con el conjunto de baloncesto. Sin perjuicio del Real Madrid… Ya se sabe la importancia de los recuerdos infantiles y de las herencias sentimentales.

Bnet regresa a los escenarios, después de una retirada temporal o parón. Su principal disciplina se centra en las batallas de rap freestyle. Para muchos, es el primero. Fue campeón de la Red Bull Batalla Nacional de España 2018 y, asimismo, campeón de la Red Bull Batalla Internacional 2019. La gente académica define el rap como un estilo musical, con ritmo sincopado, y añade que la letra tiene «un carácter provocador». Pero los practicantes de ese estilo posiblemente no lo perciban así.

Lleva el freestyle en la sangre. Como sus antiguas raíces.