El mapa de la saturación del aparcamiento de pago en el centro de León Varias zonas aparecen con porcentajes de ocupación superiores al 90% y algunas fluctuan entre los últimos días de semana y los primeros, siendo el de máxima afluencia los viernes

Rubén Fariñas León Domingo, 26 de octubre 2025, 09:06

La zona del Ensanche se llena los días de mercado; el parking de la Junta se vacía a partir del viernes; Lancia y Peregrinos están al completo; y la gente arrasa con El Corte Inglés y Santa Ana los sábados.

Esos son algunos de los grandes trazos que deja el mapa de la ocupación de los aparcamientos de pago en la ciudad de León.

Tras denunciar el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de León el «colapso» de la zona azul y naranja durante los seis primeros meses del año, con una media de ocupación del 90% tras perder varios puestos en los últimos meses, los datos ponen de manifiesto que la ciudad necesita más zonas de estacionamiento.

La zona azul -rotación- se encuentra distribuida en 17 zonas que ocupan la zona más céntrica de la ciudad.

Según los datos del primer semestre de 2025, es el sector de Lancia el que acoge un mayor volumen de conductores deseosos de aparcar. A lo largo del día, la ocupación asciende al 95%, siendo los martes el día que más gente hace uso de este área. Cabe destacar que aquí se supera el 100% en los días de mercado de Papalaguinda durante el horario que permanece ocupado el paseo.

Otros sectores que alcanzan prácticamente el 90% es el del Ayuntamiento de Ordoño II y el de las Cortes Leonesas. Durante toda la semana, se alcanza cuotas del 88%, siendo el viernes el día más demandado.

En el lado contrario, la zona azul con menos éxito es el sector de la avenida Peregrinos y el de San Claudio, una buena oportunidad para encontrar sitio porque apenas logran el 50% de ocupación.

Por días de la semana, los sábados -con la ORA funcionando solo por la mañana- prácticamente todas las áreas reflejan sus datos más bajos. Destacan el caso del sector de El Corte Inglés, que incrementa el volumen de vehículos, al igual que ocurre en Santa Ana. En el lado contrario están la Condesa, Corredera, José Aguado, Peregrinos, Auditorio y San Claudio, con importantes caídas de la ocupación.

Si nos ceñimos exclusivamente al horario de mañanas, de 10 a 14 horas, además de Lancia, anteriormente mencionado, llama la atención Condesa con más del 93% de sus plazas ocupadas de forma constante. También tiene datos de uso llamativos el sector de Padre Isla, José Aguado y la zona del Auditorio, todas ellas rozando el 90%.

El uso de la zona naranja

Las cinco bolsas de aparcamiento en zona naranja -donde no es necesario rotar el vehículo- tienen en el parking de San Pedro el principal nicho de mercado. En este espacio se supera la ocupación del 100 por 100 los viernes y los meses de abril y mayo ha estado totalmente colapsado.

Otro dato curioso es la zona del sector Tanatorio que entre semana tiene el cartel de completo y el fin de semana cae a la mitad de ocupación.

Señor de Bembibre también reúne a un buen número de vehículos y su ocupación media asciende por encima del 80%, siendo lunes, martes y viernes los que más coches concentran.