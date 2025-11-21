Las madreñas vuelven al centro de León este sábado 22 Se convoca a la sociedad leonesa a calzar su típico zapato de montaña para celebrar una jornada de folclore y tradición

Ana G. Barriada León Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:21

Las madreñas vuelven a las calles del centro de la ciudad de León este sábado 22 de noviembre. Como en años anteriores, este calzado típico de la montaña leonesa recupera la convocatoria de la gran madreñada para vivir una jornada de folclore y tradición.

Detrás de esta convocatoria, que partirá a las 18:00 horas de la plaza de Guzmán para desfilar hasta la plaza de Regla, Octavio Álvarez y Javier Fernández, que vuelven a llamar a leoneses y leonesas engalanados con sus galochas.

El pasado año fueron cerca de 600 las personas que participaron en la convocatoria y este 2025 se espera que se sumen muchas más para hacer de la jornada una auténtica fiesta popular. Cuentan con el apoyo de plataformas como Conceyu País Llionés.

Esta es la primera de las dos madreñadas que se celebran en León este otoño. La próxima será el sábado 13 de diciembre, convocada por la Asociación de Calechos de Babia y Luna.