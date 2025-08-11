La influencia de la leonesa Sara García lleva a las niñas a soñar con ser astronautas La XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor' expone un año más los «jefes soñados» de los 1.900 jóvenes encuestados, además de las profesiones más queridas y la noticia del año para ellos

Los niños y niñas han vuelto a mostrar al público sus principales sueños en torno a su futuro. En la XIX edición de la encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', los más jóvenes ofrecen la visión que tienen sobre su porvenir laboral, destacando sus jefes soñados y las profesiones favoritas, además de valorar cuál ha sido la noticia del año.

De los más de 1.900 niños y niñas encuestados en toda España, 143 han sido castellanoleoneses de entre 4 y 16 años. Ellos, durante a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025, han dado su opinión sobre la situación del mercado de trabajo y en España, además de repasar la actualidad.

Las profesiones más queridas

Con una diferencia destacable entre los niños y niñas de la comunidad, las principales profesiones a desempeñar siguen siendo las mismas que las elegidas en la encuesta anterior. En las niñás, influidas en gran parte por la figura de la leonesa Sara García, un 21,7% ha elegido astronauta como la profesión soñada, siendo la que más porcentaje mantiene un año más, por encima de futbolista -20,8%-, peluquera -16,7%-, profesora -14,5%-, cantante -9,6%- y estilista -4,2%-.

En el caso de los niños, las principales elecciones varían. Se impone la figura futbolista, con un 27,6%, por delante de youtuber -19,2%-, cocinero -16,4%-, fisioterapeuta -9,8%- e ingeniero -3,8%-.

Sara García y Lamine Yamal, los jefes soñados

En este escenario, si tuvieran que elegir quién sería su jefe ideal con el que poder trabajar en su futuro laboral, las niñas se han decantado por la astronauta Sara García con un 27,3%, lo que supone que una de cada cuatro niñas la haya elegido a ella, superando de forma solvente a las cantantes Aitana -24,2%- y Lola Índigo -15,2%-, además de a Lalachus -12,1%- y a sus propias madres -9,1%-.

En los niños, como ha ocurrido en el anterior apartado, la elección también cambia. Tras situarse la profesión de futbolista como la más elegida, el jefe soñado es Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y de la Selección Española, con un 26,3% de los votos. Por detrás, aparece el tenista Carlos Alcaraz -18,4%-, además del astronauta leonés Pablo Álvarez -15,8%-, el streamer Ibai Llanos -13,2%- y, por último, sus propios padres -10,5%-.

Como anécdota dentro de la encuesta, el futbolista español Nico Williams y el presentador Pablo Motos han aparecido también en algunos casos como jefes soñados. En definitiva, los niños y niñas han mencionado que les gustaría que su jefe fuese alguien muy ocupado para que no les molestase o quien mejor les pagase.

El apagón, la noticia del año

Además de repasar su futuro laboral, también se ha preguntado a los más pequeños y pequeñas por las noticias más llamativas del año. Para el 20,8% de los encuestados, el apagón que se vivió en España en el mes de abril ha sido el suceso más importante de los últimos meses.

Para otros, el 14,2%, han sido las consecuencias de la Dana que afectó a Valencia y Albacete, la Guerra en Gaza -11,1%-, las decisiones de Donald Trump -9,1%- o la muerte del Papa -4,1%-, entre otras.