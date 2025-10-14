El Leonés busca guardería y FP mientras 'levanta' en San Isidoro su residencia El colegio centenario mantiene su actividad docente mientras afronta una reforma que permita derivar a medio centenar de internos desde Corredera en 2030

El Leonés de San Isidoro ya se prepara para el desembarco de los residentes que llegarán en 2030 procedentes de Corredera.

Las obras ya han empezado en el edificio histórico de esta centenaria institución que mantendrá su actividad docente mientras afronta la reforma que permita albergar a medio centenar de internos.

Donde hubo un salón de actos, ahora hay un 'aula del futuro' que acogerá las clases de informática. Y donde había una capilla, sigue habiendo una capilla -detrás de un telón-, pero comparte espacio con el salón de actos y la sala de psicomotricidad.

A ellos ya se puede acceder por un nuevo ascensor que conecta las tres plantas y el sótano del centro escolar, donde también se han reformado los baños. Esta instalación la podrán compartir los actuales alumnos y los futuros residentes.

La renuncia al edificio de La Milagrosa, ante las condiciones «leoninas e inasumibles» del alquiler que Fundos mantenía con el Colegio Leonés, ha obligado a la familia Belinchón a rediseñar los espacios sin utilizar de San Isidoro y Jesús Maestro.

La residencia en un ala del colegio

La principal obra se está realizando, y se seguirá haciendo, en el edificio del casco histórico, que llegó a albergar a un millar de alumnos y ahora apenas mantiene a 300. Esto ha permitido actuar para dedicar el ala este de tres pisos -el bloque que se dirige hacia la iglesia de Santa Marina 'La Real' y la calle Serranos- a la futura residencia que acogerá a unos 50 o 55 internos.

Obras en el Colegio Leonés.

Allí se desarrollan en la actualidad algunas clases temáticas en el primer piso, pero muchas aulas ya se encuentran vacías. El centro tiene previsto tirar tabiques de estas zonas no utilizadas y crear habitaciones, todas ellas individuales, para acoger a muchos competidores que ahora utilizan la instalación de Corredera.

Este desembarco no se producirá antes del año 2030, momento en el que finaliza el contrato de alquiler con Fundos del edificio de La Milagrosa. Para entonces, todo estará listo. Se hará aprovechando los periodos estivales para las obras y sin alterar el ritmo normal de las clases de los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, que seguirán yendo al cole en el Leonés de San Isidoro.

Una vez que se produzca la fusión de la residencia y el colegio, alumnos y pernoctantes tendrán horarios compatibles para convivir. También en el comedor, donde se valora una ampliación de la sala aunque no sería necesaria ya que los estudiantes irán antes que los mayores.

Nuevos proyectos

Del mismo modo, el Colegio Leonés, que reduce su presencia de los tres centros a los dos que tiene en propiedad, ya está buscando el desarrollo de nuevos proyectos que amplíen su labor educativa.

«Estaríamos encantados de seguir allí -en Corredera-, pero no se puede asumir», insiste el director Manuel Belinchón, que valoró incluir en esta instalación una guardería «muy necesaria» en esta zona de León.

Sin embargo, el Leonés ha puesto el foco en el desarrollo del barrio de La Lastra. Esta zona, con familias jóvenes y muchos niños y niñas, se ha convertido en un lugar idóneo para crear la guardería a la que aspira la familia Belinchón. La dirección ya busca un lugar para desarrollar esta actividad.

También hay intención de adentrarse en el mundo de la formación profesional. El Leonés ve aquí un nicho potencial debido al gran crecimiento que están experimentando estos estudios en la provincia y dentro de sus retos a futuro también miran a este sector.

