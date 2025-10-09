El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa La dirección del centro achaca la decisión a las «condiciones leoninas» del alquiler y Fundos, propietaria del inmueble, afirma que desconoce esa causa

Uno de los edificios vinculados a la educación con más lustre de León cerrará sus puertas y cambiará de función a partir del año 2030.

El Colegio Leonés deja La Milagrosa, su centro de la calle Corredera, que la familia Belinchón tomó con contrato de alquiler hace ahora 30 años.

Será un cierre progresivo, que se iniciaba ya este curso eliminando el primer año de Infantil, que irá avanzando durante los próximos años, tal y como señala el director Manuel Belinchón. De hecho, los otros dos colegios, tanto San Isidoro como Jesús Maestro, ya se están preparando para el desembarco del alumnado y la reconversión en residencia de una zona del primero.

El Colegio Leonés adquirió, por acuerdo de alquiler, el edificio de La Milagrosa en el año 1995, perteneciente a la Obra Social de Caja España. Ese acuerdo tenía como meta mantener la tarea emprendida por las escuelas que allí se ubicaban, a cambio de una renta y haciéndose cargo de los trabajadores y diferentes obras de mejora para adaptar el centro a una enseñanza más moderna. «Había que darle un proyecto de futuro para volver a llenar ese centro y dar continuidad a la obra de don Octavio Álvarez Carballo», explica ahora el director.

Ese primer contrato de 20 años se acabó en 2015, tras unos años convulsos para la obra social tras la desaparición de las cajas. Ese mismo año fue Fundos quien se hacía con las riendas. Fue a partir de ese momento cuando, según afirman desde el colegio, las relaciones entre ambas instituciones se empezaron a torcer. «Se ciñeron a una renta sin más que había aumentado su precio. Con esa renta tan elevada nos tenían sometidos, las condiciones eran leoninas y no somos capaces de soportarlo».

Por ello se presentó hace tres años la finalización del contrato que hace que el Leonés pierda uno de los tres edificios y centre su función educativa en los otros dos.

San Isidoro, que llegó a albergar 1.000 alumnos, mantenía en la actualidad «medio colegio vacío» y por ello se apuesta por reconvertir una parte del inmueble en residencia de estudiantes con capacidad para unas 50 o 55 personas. Se están acometiendo en este momento «unas obras importantes» que se realizarán en los meses de verano para no interferir en el periodo lectivo. «Vamos a hacer modificaciones para que el colegio quede delimitado y dejar espacios libres que puedan ser utilizados como residencias», explica Belinchón, quien garantiza una «estabilidad definitiva» en el colegio del casco histórico donde mantendrá una línea desde 3 años hasta cuarto de la ESO.

En José Aguado, y como consecuencia del descenso de la natalidad, se ha pasado de cuatro líneas por curso a tres, «un número más que elevado para el estado actual de la educación en León». Aquí hay el espacio suficiente para albergar las aulas que tienen en Corredera.

Este proceso se desarrollará en los próximos cinco años, hasta completar el traspaso de Corredera a Jesús Maestro «sin alterar en absoluto a los padres». Se ha empezado por primero de Infantil y, año a año, se avanzará hasta primero de Primaria; después se hará un cambio final en bloque del resto de cursos. «No va a afectar en absoluto a la estructura del Colegio Leonés», garantiza el director, que pasa de tener «tres edificios mal utilizados a dos bien utilizados».

También ha insistido en que esta empresa familiar no está dispuesta a «seguir alquilando a Fundos con esas condiciones a las que nos ha sometido», aunque seguirían «abiertos» a cualquier negociación posible. «porque somos una entidad muy fuerte, pero, si no, no habría quién lo soportara».

En este sentido, fuentes de Fundos se han visto «sorprendidos» por las palabras del director. «En ningún momento nos han trasladado esa razón», exponen, aclarando que fue el Colegio Leonés quien, hace tres años, comunicó su decisión de desarrollar un cierre escalonado de sus unidades didácticas debido a la situación demográfica y un mercado educativo que se está contrayendo, así como la reordenación de sus infraestructuras. «Para nosotros es una opción más conveniente que continúen en el colegio, pero nos lo trasladaron como algo irrevocable, sin opción a negociación».

Fundos comprende que el centro quiera «potenciar» José Aguado y San Isidoro, edificios de su propiedad, en detrimento de este que estaba en alquiler. Sin embargo, insisten en que el pago que hacían a la obra social por su uso «no ha experimentado una subida significativa en muchos años, más allá del IPC correspondiente» y recuerdan, además, que el contrato previo a 2015 era «muy inferior al precio de mercado». Un convenio sellado a cambio de inversiones y que recogía un alquiler por 20 años «a un precio simbólico».

Ahora Fundos estudiará «qué hacer» con ese edificio para el que descartan seguir adelante con un uso educativo ante la pérdida de natalidad en León. «Tendremos que evaluarlo y darle otro uso, dentro de un equipamiento». E, insisten, para la fundación supone «una faena» la salida del Colegio Leonés.

Ampliar Escuelas de La Milagrosa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Biblioteca JCYL La historia de La Milagrosa Este edificio, ubicado en la calle Corredera, lleva siendo desde mediados del siglo XX un centro educativo. Sus raíces se encuentran en finales del siglo XIX, cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País promovió una labor de alfabetización que dio origen a la actual Fundos. Fue en los años 40, en plena Posguerra, cuando el Monte de Piedad de León promueve, de la mano de la Iglesia Católica y las Escuelas Nacionales la construcción de este edificio, dentro del potente peso educativo por el que apostaban. Fueron las Hermanas de la Caridad las que se hicieron cargo de este colegio que fue financiado por la Caja de Ahorros, quien donó la parcela y construyó el edificio. Las monjas lo regentaron hasta su cierre, quedando a disposición de la obra social, tal y como recogía el convenio ante el cese de actividad. En 1995, el Colegio Leonés adquiría el inmueble en régimen de alquiler hasta hoy.