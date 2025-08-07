leonoticias - Noticias de León y provincia

Los rayos de sol se cuelan entre la estructura de la pérgola bioclimática de Reyes Leoneses. A.P.C.

León inicia este jueves el capítulo más intenso de la ola de calor

Las temperaturas siguen subiendo y en muchos lugares se pueden llegar a batir los récords históricos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:28

La canícula, ese periodo de más calor entre los días quince de los meses de julio y agosto, se va a despedir en León haciendo honor a su denominación con los que pueden ser los días más calurosos de todo 2025.

Con un cielo poco nuboso salvo por la presencia de nubes altas y la cada vez más típica calima de estos episodios, el sol brillará con fuerza y las temperaturas subirán con rapidez tras una noche que, aunque no sofocante, será más calurosa que las pasadas.

Ese ascenso que veremos en los termómetros será más acusado en el noreste, donde también pasarán de los 30 grados, con pocos puntos de la provincia por debajo de esos registros en cuanto a las máximas. Las mínimas podrían llegar a rozar esos 20 grados que marcan lo que se conoce como 'noche tropical'.

Los vientos soplarán con dirección variable y flojos durante la primera mitad del día. En la segunda predominarán del suroeste, muy cálidos, con algún intervalo moderado.

El calor será el protagonista durante el fin de semana con máximas que pueden batir algunos récords en la provincia y con mínimas que harán difícil conciliar el sueño.

