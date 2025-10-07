leonoticias - Noticias de León y provincia

Limpieza en León.

León tendrá diez peones más de limpieza hasta el 31 de marzo de 2026

El refuerzo de la plantilla del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento forma parte de una actuación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

León

Martes, 7 de octubre 2025, 09:46

El Ayuntamiento de León refuerza el Servicio de Limpieza con la contratación de diez peones de limpieza y recogida que formarán parte del área hasta finales del mes de marzo de 2026.

Se trata de una actuación con cargo a la Resolución de 9 de abril de 2025 de la Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones dirigidas a los ayuntamientos de municipios y a las diputaciones provinciales del ámbito de la comunidad de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social por parte de desempleados (PLANIEL 2025).

La duración del contrato, a jornada completa, comprende el periodo entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento de León reforzará las labores de limpieza en zonas turísticas y de ocio, así como en aquellas que presentan demandas ciudadanas.

