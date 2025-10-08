El Black Friday en León puede añadir 750 nuevos contratos de trabajo La provincia, con un 23 por ciento, es la que más incremento de ofertas tendrá en toda la comunidad

Una de las empresas de trabajo temporal más grandes de España ha publicado las previsiones de contratación con motivo de la llegada del Black Friday, 28 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 1 de diciembre. Estas fechas, que en los últimos años se han consolidado como auténticos hitos del consumo gracias a sus ofertas y promociones, impulsan a muchas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda. Para llevar a cabo estas previsione se ha tenido en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán 3.695 contrataciones en Castilla y León, un volumen que supone un incremento del 7,4% respecto a los 3.440 contratos que se firmaron el año pasado. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, la logística y el transporte durante este periodo.

Por provincias León, con 750 logra un incremento del 23 por ciento respecto a los 610 contratos del pasado año. En términos absolutos está por detrás de Valladolidcon con 960 firmas (-4% respecto al año anterior), y por delante de Burgos con 525 (+11,7%), Salamanca con 475 (+9,2%), Segovia con 250 (+8,7%), Palencia con 260 (+4%), Zamora con 210 (+7,7%), Ávila con 155 (+19,2%) y Soria con 110 (-8,7%).

«El Black Friday se ha consolidado como un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. El notable crecimiento previsto en Castilla y León demuestra la importancia de esta campaña para dinamizar el mercado laboral regional, a pesar de factores como el menor poder adquisitivo de los hogares o los efectos de la reforma laboral, que han reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes», señala Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte en Randstad.