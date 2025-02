León entre el apoyo y el desconocimiento del 16-F: «Necesitamos proyectos de inversión para que venga gente»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 15 de febrero 2025, 09:26 Comenta Compartir

Los leoneses están llamados a manifestarse por su futuro, por el de una de una provincia que se siente abandonada y en la que años de promesas incumplidas la sitúan a la cola de indicadores como el trabajo, la población o la creación de empresas.

La concentración que se iniciará en la plaza de San Marcos a las 12 de la mañana del domingo recorrerá las calles de León hasta la plaza de Regla, frente a la catedral. Los cuatro sindicatos convocantes llaman a la participación unánime de la sociedad leonesa porque aseguran que «nos jugamos nuestros futuro». El lema 'Más soluciones y menos cuentos' apela directamente a todas las administraciones a que cumplan sus compromisos con León para que vuelvan aquellos que emigraron porque se genera empleo de calidad gracias a una reindustrilización eficaz y real, un campo competitivo y unos servicios de calidad.

Motivos sobran, pero desconocimiento sobre la convocatoria también. Leonoticias ha preguntado a los ciudadanos y muchos de ellos no sabían que existía dicha convocatoria, pero una vez que la conocen: «Sabiendo que la hay me animo a ir porque lo considero justo, que no todo se vaya fuera, que venga a León». Son palabras de Ángeles Álvarez, que está opositando ante la falta de oportunidades laborales de calidad.

Paula Pérez ha vuelto unos días a su ciudad de visita porque trabaja y estudia en Países Bajos: «Necesitamos proyectos de inversión, que se anime a la gente para que venga a trabajar, sacar ese potencial que León tiene para que venga gente también de otros puntos de España».

Son ejemplos de una ciudadanía descontenta, más bien hastiada y enfadada, porque entiende que se está arrinconando a León y su gente desde hace años, y todas las buenas palabras pierden todo lo bueno y sólo quedan las palabras.