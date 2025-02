Los principales motivos para manifestarse el 16-F

Alberto P. Castellanos León Viernes, 14 de febrero 2025, 08:17 Comenta Compartir

Cuatro sindicatos convocantes: CCOO, UGT, USO y CGT; y decenas de asociaciones y organizaciones adheridas. Este segundo 16F cuenta con un respaldo mayoritario y un lema: León, más soluciones y menos cuentos. Con él, llaman a la participación de toda la sociedad porque si aquella primera multitudinaria jornada de protesta era necesaria entonces, aseguran que cinco años después nada se ha hecho por cambiar una situación que ha ido a peor.

La provincia de León está a la cabeza de clasificaciones negativas de natalidad, población inactiva, envejecimiento, desindustrialización, inversiones, emigración... y todas esas promesas de proyectos, mejoría y financiación no se han materializado. León vuelve a salir este 16-F a la calle para que a todos los lugares de España lleguen las peticiones de una provincia más que cansada, enfadada y frustrada. Las razones para unirse a la manifestación son muchas, pero aquí hay diez de las más importantes para que nadie falte a la cita.

1 EMPLEO Baja el paro porque hay menos ocupados

Los relativos buenos datos de empleo de la última EPA se justifican en gran parte por el descenso de dos puntos en la tasa de actividad respecto a septiembre de 2024 cuando más de la mitad de los habitantes de León (el 50,27%) estaban trabajando, frente al 48,20% con el que ha cerrado 2024.

Esta hace que la provincia sea la que peor porcentaje tiene de toda España de población trabajando. Es la única de todo el país en la que más de la mitad de la población no está trabajando.

2 POBLACIÓN Líderes en despoblación y emigrantes

El éxodo poblacional no se detiene. Los datos conocidos días antes de la segunda manifestación por el futuro de León dan otro golpe más: 945 habitantes menos en 2025 respecto a 2024. Un descenso que podría ser aún mayor si no fuera por la llegada de extranjeros a la provincia. Si se echa la vista atrás, hacia ese primer 16-F, la población era de 456.697 personas frente a las 446.857 de la actualidad. casi diez mil personas menos en una provincia que languidece, que se queda vacía.

3 MINERIA Reabrir o nada

Proyectos y más proyectos. Pero de momento no hay ninguna mina abierta, ningún empleo relacionado con el sector. En las cuencas leonesas solo quedan explotaciones cerradas y desempleados. En las últimas semanas ha habido un buen número de anuncios con proyectos para reabrir, nuevas explotaciones y cada poco tiempo hay nuevos anuncios sobre fondos para reconvertir las zonas con inversiones que a veces son poco útiles o directamente invisibles. Todo con unos cierres y clausuras que se han demostrado prematuros en España y tampoco fueron tan beneficiosos como parecía. Mientras en nuestro país se han cerrado térmicas y se reciben 307 millones de euros; mientras Alemania las prorroga hasta 2038 y tendrá 877 millones.

4 EL CAMPO, EN LUCHA Agricultores y ganaderos ya han perdido la paciencia

El medio rural de todo España está guerra y el leonés se encuentra entre los más activos en una batalla que se ha reactivado en los últimos días. Los pueblos se sustentan principalmente del campo tras el cierre de la minería y la falta de otras alternativas. Los agricultores y ganaderos ven como los avances no llegan a la provincia ni a través de los nuevos regadíos ni a través de mejoras en la gestión de los recursos desde la comunidad ni con la concentración parcelaria. Se quejan de unos precios ante unos años difíciles tras la pandemia, la inflación y unos cambios de regulación que dificultan los trámites para gestionar algo tan vital como las ayudas. Losas que caen sobre un entorno despoblado y envejecido.

5 INDUSTRIA Liquidación por cierre

Se cierran más industrias de las que abren y las pocas que lo hacen son más pequeñas y frágiles. El tejido empresarial de la provincia palidece día a día. Como ejemplo, una de esas tablas que lidera León por el lado negativo, está el número de empresas cotizantes que cerró 2024 con una pérdida del 1,2 por ciento del total de empresas; lo que traducido a números significa que durante 2024 se perdieron 144 empresas. El peor dato de toda la comunidad. Si echamos la vista atrás cinco años, cuando se realizó la primera manifestación del 16-F, la comporativa aún es peor ya que la pérdida de empresas es de casi 700 en media década.

6 SANIDAD La sombra de los cierres

A pesar de que desde la Junta aseguran que no habrá cierres de centros de salud, muchos pueblos lo temen tras ver como el goteo de localidades que pierden su consultorio médico en la provincia no cesa. Todo mientras se plantea una facultad de Medicina en la Universidad de León como única noticia positiva frente a otras tan negativas como las promesas que llevan años esperando a convertirse en realidad en El Bierzo. La falta de población, como casi en todo, es la peor amenaza para cualquier servicio y la sanidad no es menos.

7 INFRAESTRUCTURAS Cinco años sin avances

La situación de la provincia parece no mejorar en este sentido porque lo único que se puede hacer con la lista de promesas incumplidas es sumar porque no se ha tachado nada en León: Torneros, el AVE, la autovía A-60... Muchas han sido las declaraciones de intenciones de los diferentes gobiernos autonómicos y centrales, muchos anteproyectos y proyectos, estudios y nuevos plazos, pero el resultado siempre ha sido el mismo. Este era uno de los motivos para crear una Mesa por el Futuro de León que ha caído en el desuso y el olvido en estos cinco años.

8 EDUCACIÓN Menos niños, menos escuelas

Los colegios e institutos de León se vacían, en algunos casos hasta provocar su cierre, sobre todo en las localidades más pequeñas. as aulas de los colegios de la provincia de León se vacían poco a poco hasta su cierre en las localidades más pequeñas. Una triste realidad relacionada, otra vez, con esa natalidad en declive y esa emigración que envejece a una población que merma y ve como los centros educativos se convierten en un lujo en muchas poblaciones. Además, los que siguen abiertos se enfrentan a un deterioro constante con una falta de inversión cada vez más preocupante. Uno de los pocos datos positivos entre una convocatoria y otra es que hay más alumnos este curso que el anterior, y también respecto al 2019-2020.

9 EMIGRACIÓN Más leoneses fuera de León

Una oferta de empleo y oportunidades menguante es la principal causa de que cientos de leoneses, la mayoría jóvenes, busca su futuro lejos de su tierra. A ello se suma unos alquileres disparados y la necesidad de huir de una precariedad laboral instalada en León. Según los datos de la EPA, 2004 se cerró con 20.700 jóvenes leoneses de 16 a 24 años trabajando en su provincia mientras que en 2019 esa cifra era de 7.700. En cinco años más, en 2024, son sólo 6.900. Son un tercio de los que había hace sólo dos décadas.

10 NATALIDAD Sin relevo generacional

La inmigración cada vez más abundante no logra poner remedio a esa emigración de población joven y a esa tasa de crecimiento vegetativo que se ceba sobre provincias como León, que sigue perdiendo población con una tasa de natalidad que sigue a la baja. En 2023, último año con datos, se registraron en León 2.100 nacimientos frente a 5.878 fallecimientos (casi el triple). El crecimiento vegetativo de -3.778 supera al de 2019, ejercicio previo al primer 16-F, con -3.762; y por mucho al de hace veinte años: en 2004 fue de -2.227 (nacieron 3.329 personas y fallecieron 5.556). Año tras año, los datos son los peores de la comunidad y es uno de los más negativos de toda España.