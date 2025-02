El 16-F, nueva batalla por el futuro de León: «No va a ser la última, no nos vamos a quedar aquí»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 13 de febrero 2025, 08:15 Comenta Compartir

«Todos». Esa es la respuesta que comparten los cuatro sindicatos que han convocado un nuevo 16-F cuando la pregunta es: ¿Quiénes tienen que ir a la manifestación?

Miles de personas salieron a la calle el 16-F de 2020 en muchos puntos de toda la provincia de León en una de las concentraciones más multitudinarias de su historia. Cuando se van a cumplir cinco años, quienes están detrás de esta nueva convocatoria quieren que toda la ciudadanía se una para lanzar un nuevo mensaje de socorro que revierta una situación que, lejos de mejorar, ha ido a peor en este lustro.

«Estamos enfadados y decepcionados»

«Necesitamos tener un futuro en León y superar la frustración que sentimos». Elena Blasco, CCOO, llama a la movilización total para exigir «acción y reacción ante malas prácticas empresariales y la mala praxis de las administraciones. Que todo el mundo salga a la calle por todas esas promesas incumplidas, por los modelos de descarbonización que no han llegado o los fondos MINER que no han reconvertido nada. Estamos enfadados y decepcionados. Hace falta un plan de emergencia para el empleo, las infraestructuras, los servicios públicos y la reindustrialización».

«Parece que nos quieren arrinconar»

«Los problemas que nos llevaron a la primera manifestación se han agravado: más despoblación, peor tasa de actividad, proyectos prometidos que se van a otros lugares, sin plan industrial, fondos de transición que no vemos y los que vemos no generan empleo de calidad». Desde UGT, Enrique Reguero, señalan también a una «desigualdad regional y nacional, porque tenemos necesidades especiales y no se respetan». Añade que «parece que nos quieren arrinconar para que nos vayamos y vengan las multinacionales a explotar nuestros recursos endógenos. Se frotan las manos con los molinos eólicos y las placas solares pero aquí no se genera trabajo». Desconfían las administraciones que «ahora se dedican a desempolvar proyectos antiguos, o con la facultad de Medicina que ya veremos...».

«No vamos a parar»

Todos los sindicatos remarcan que hay que pelear para que los jóvenes no se vayan, las comarcas no se desmantelen ni se cierren escuelas ni centros de salud. Coinciden en mostrar que la situación económica de León es nefasta, que es necesario defender el futuro de León a la que se han unido numerosas asociaciones y organizaciones de toda la provincia, como en la convocatoria de 2020.

Desde USO, Antonio Nicolás apela a todos los leoneses: «Es para todos nosotros, para la defensa de su tierra, de sus hijos, del futuro de León. A partir de ahí, que cada uno lo aplique con su punto de vista pero que todos salgan a la calle». Y avisa que esto es sólo el inicio de lo que consideran una rebelión pacífica: «No va a ser la última, no nos vamos a quedar aquí. La movilización va a ser constante. No vamos a parar».

«Quien no vaya, no mira por su futuro»

«Es por y para todos», es el resumen de Jesús López (CGT) para animar a la ciudadanía a participar porque «no hay nada. Hay ERE de empresas y toda esa gente se va. Sólo hablamos de cierres y no hay aperturas. Vamos los primeros en todo lo negativo y los últimos en lo positivo». Asegura que no puede dejar indiferente a nadie porque «si nos quedamos sin gente nos quedamos sin servicios. Hay mayores que ya se están derivando a otras provincias porque aquí no se les puede atender». Y señala dos reclamaciones esenciales: «Queremos trabajo de calidad y que los fondos para León se gestionen en León, con la gente que conoce lo que ocurre. Vamos tarde: nos ha robado el pasado, lo hacen con el presente y no podemos dejar que lo hagan con el futuro. Quien no vaya, no mira por su futuro».

La manifestación comenzará el domingo 16 a las doce del mediodía desde la de Gran Vía de San Marcos para recorrer las calles de León y finalizará en la plaza de Regla.

