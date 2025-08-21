Otra jornada de «fresco» para aliviar la situación de los incendios en León Tras una madrugada con más humedad y temperaturas bajas, los chubascos en zonas altas ayudarán a la lucha contra el fuego en la provincia

Alberto P. Castellanos León Jueves, 21 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

El descenso de las temperaturas y el cambio de los vientos secos del sur por otros más húmedos de componente norte y noroeste ha propiciado que la situación de los numerosos incendios en la provincia de León haya mejorado en lo que llevamos de semana, y las previsiones siguen siendo favorables en este sentido.

El cielo podría estar aún más nuboso que en la jornada del martes. Estas serán bajas, con probabilidad de que se formen bancos de niebla en zonas de montaña y precipitaciones, en general débiles. En el resto, aunque se podrá ver el sol, sobre todo a últimas horas de la tarde, habrá momentos de cielos muy grises sin descartar algún chubasco ocasional y muy débil.

Las temperaturas no variarán mucho aunque dependiendo de las zonas podrían recuperarse o perderse uno o dos grados, tanto en unas máximas que seguirán muy lejos de los 30 grados y unas mínimas siempre por debajo de los 15.

El viento seguirá soplando flojo, con intervalos más moderados en el nordeste, con predominio de la componente norte.

El sol volverá a ganar protagonismo el viernes y el sábado, con un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que volverán a caer a partir de un domingo que, de momento, se pronostica gris y con probabilidad de que vuelva a llover en la montaña.