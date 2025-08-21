leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Gestoso está «sin llama» y sigue preocupando Fasgar e Igüeña
Paisaje de Oencia tras el paso del incendio. César Hornija

Otra jornada de «fresco» para aliviar la situación de los incendios en León

Tras una madrugada con más humedad y temperaturas bajas, los chubascos en zonas altas ayudarán a la lucha contra el fuego en la provincia

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:19

El descenso de las temperaturas y el cambio de los vientos secos del sur por otros más húmedos de componente norte y noroeste ha propiciado que la situación de los numerosos incendios en la provincia de León haya mejorado en lo que llevamos de semana, y las previsiones siguen siendo favorables en este sentido.

El cielo podría estar aún más nuboso que en la jornada del martes. Estas serán bajas, con probabilidad de que se formen bancos de niebla en zonas de montaña y precipitaciones, en general débiles. En el resto, aunque se podrá ver el sol, sobre todo a últimas horas de la tarde, habrá momentos de cielos muy grises sin descartar algún chubasco ocasional y muy débil.

Las temperaturas no variarán mucho aunque dependiendo de las zonas podrían recuperarse o perderse uno o dos grados, tanto en unas máximas que seguirán muy lejos de los 30 grados y unas mínimas siempre por debajo de los 15.

El viento seguirá soplando flojo, con intervalos más moderados en el nordeste, con predominio de la componente norte.

Noticias relacionadas

Los cambios de viento y el comportamiento «extraño y virulento» del fuego complican las labores en Fasgar

Los cambios de viento y el comportamiento «extraño y virulento» del fuego complican las labores en Fasgar

La Virgen que se libró de las llamas: «La iglesia se ha salvado gracias a que la desbrozamos»

La Virgen que se libró de las llamas: «La iglesia se ha salvado gracias a que la desbrozamos»

Piden al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los Ertes derivados de los incendios

Piden al Gobierno que se consideren de fuerza mayor los Ertes derivados de los incendios

«La evidencia científica demuestra que los incendios más destructivos no se apagan solo con recursos de emergencia»

«La evidencia científica demuestra que los incendios más destructivos no se apagan solo con recursos de emergencia»

El sol volverá a ganar protagonismo el viernes y el sábado, con un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que volverán a caer a partir de un domingo que, de momento, se pronostica gris y con probabilidad de que vuelva a llover en la montaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León
  2. 2 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  3. 3 Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa
  4. 4 Evacúan en helicóptero a una voluntaria de incendios que se sintió indispuesta en el Catoute
  5. 5 Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil
  6. 6 «La evidencia científica demuestra que los incendios más destructivos no se apagan solo con recursos de emergencia»
  7. 7 La ola de calor más larga de la historia de España deja 21 muertes en León
  8. 8 El fuego devora los pastos y pone en riesgo la supervivencia del ganado: «Las vacas necesitan comer ya»
  9. 9 Los pueblos afectados por los incendios empiezan a calcular los daños: «¿Quién va a tener la factura de una televisión o una nevera?»
  10. 10 Doce días de pesadilla en Fasgar: «Se está quemando la historia de nuestras familias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Otra jornada de «fresco» para aliviar la situación de los incendios en León

Otra jornada de «fresco» para aliviar la situación de los incendios en León