La inauguración de la ronda interior de León se aleja en el tiempo con la lluvia como principal problema

Alberto P. Castellanos León Lunes, 19 de mayo 2025, 08:10

El panorama no es muy distinto del que había hace mes y medio. Se ha puesto la capa de asfalto definitiva, pintado la señalización horizontal y colocado la vertical, puesto más baldosas y adoquines, mejorado el tránsito peatonal en la rotonda de El Espolón y arreglado ciertos problemas como algún desagüe que no se había instalado. Tareas que deberían haber llevado unas cuantas jornadas pero no unas semanas.

Una vecina de la zona, que no quiere dar su nombre por miedo a represalias, acusa a alguno de los residentes que tiene garaje en la calle Alfonso el Justiciero de entrar con su coche cuando no está permitido, y ser esa la causa del retraso porque los obreros han tenido que reparar desperfectos continuamente.

El acceso está cortado desde la calle Fernando I pero la valla se puede retirar con facilidad y eso que se advierte que el paso, incluso para peatones que no sean residentes, está prohibido. Además, en la calle Carreras, donde tienen la entrada las viviendas con los garajes en Alfonso el Justiciero, se les ruega «no entrar ni salir de los garajes durante una semana» en un cartel a sus puertas.

Vallado en la calle Alfonso el Justiciero impidiendo el paso a peatones y vehículos; la calle Carreras; y un cartel en una de las viviendas con la prohibición de acceso a los garajes. A.P.C.

«La gente pasa por donde le da la gana»

La información de la vecina la corrobora Marimar Crespo, del cercano bar El Chigre: «La gente no mira si hay señales, vallas... Las quitan, las tiran. Si la gente tuviera un poco de cuidado, los obreros no tendrían que andar pendientes de los que entran cuando no deben y de reparar las baldosas que han roto o movido al pasar con el coche. La gente pasa por donde le da la gana. Eso tiene que asentar y no dejan que eso pase».

Trabajadores de la obra de la ronda interior, que prefieren mantenerse en el anonimato, aseguran que el comportamiento irresponsable de esos vecinos sí que ha afectado y ha podido provocar algún retraso, pero que el mayor problema es otro.

La lluvia es la gran culpable

Los obreros señalan al mal tiempo como responsable del retraso acumulado que se suma a otros por culpa de las expropiaciones a comienzos de la ejecución de la reforma de El Espolón. Retrasos y modificaciones que han costado ya medio millón de euros en sobrecoste, además de suponer algún problema de tránsito.

Un extra también el que sufren vecinos de la zona, como Antonio Oblanca, un jubilado que asume que han sido «unos meses un poco incómodos», pero destaca que «una buena obra para la ciudad y sobre todo para el barrio. Estamos muy contentos con ella y con ganas de que se finalice para disfrutar de ella».

El bar El Chigre, a la espera de que el final de las obras les aporte más clientela. A.P.C.

Mismo deseo tiene la dueña del bar El Chigre, aunque no se muestra nada optimista con algunas informaciones que fechaban la apertura la próxima semana: «Dicen que como muy pronto el 19, el lunes, pero no lo creo porque con el fin de semana por medio que no trabajan y todo lo que tienen por hacer es imposible. Están con los remates. Han puesto las señales como una que da a la muralla para que se vea bien y otras por la calle Palomera, y aquí seguimos encerrados esperando a la apertura».

Sin fecha de entrega ni inaguración

La realidad, según quienes están haciendo la obra, es que ese plazo es totalmente irreal ya que, como observaba Marimar Crespo, todavía tienen trabajo por hacer en tareas como el adoquinado y los últimos remates, como reasfaltar una zona que tenían previsto levantar porque se acumulaba agua porque faltaba un desagüe en un cruce de calles.

Por ello y porque siguen pendientes del cielo y de los posibles daños que puedan volver a causar quienes accedan a la zona sin permiso, no quieren poner una fecha para entregar la obra para que se pueda inagurar. Una respuesta que tampoco nos da el Ayuntamiento de León al ser consultado por esta cuestión.

A ello hay que añadir los problemas de aparcamiento y tráfico que estaban previstos durante menos meses de los que ya dura la obra.

Marimar Crespo sumo otro problema más en este sentido y que han observado en estas semanas: «Los coches van por donde no deben ni pueden. Hay una callejuela para salir a la calle Perales para dar servicio a los garajes, y al final pasa todo el mundo y encima van por dirección prohibida», finaliza la dueña del bar El Chigre que, desde que inaguraron en julio de 2024 esperan a que las obras finalicen.