La falta de acera obliga a los peatones a cruzar la plaza del Espolón: «Es inadmisible»

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:06 | Actualizado 13:34h.

Madres y padres con sus hijos. Abuelos con nietos. Grupos de adolescentes en la hora del recreo. Personas mayores. Bicicletas. Curiosos que se pegan en la valla a ver las obras y otros que comentan que miran la escena esperando que no pase nada: «hay que contar con la imprudencia de los ciudadanos».

Son palabras de Fernando, vecino de la zona junto al Arco de la Cárcel donde se realizan las obras de futura ronda interior, que añade: «Por mucha que obra que haya y mucho cartel, esto no se puede hacer así, es muy peligroso». Asegura haber llamado a la Policía minutos antes de las once de la mañana y que un coche patrulla ha pasado por allí, pero se queja de que aún no han cambiado nada: «Esto es inadmisible».

Tres carteles a cada lado de la futura ronda interior advierten: «Acera cortada por obras. Disculpen las molestias. Desvio provisional». Indican a que se circule por otro camino ya que en la calzada no hay nada que haga suponer que ese es el 'desvio provisional', pero cientos de personas transitan por plena calzada. Entre ellas lo hace una mujer que ayuda a cruzar a su madre y dice: «La otra vez pusieron unas vallas para poder cruzar». Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para dar conocimiento de la situación y saber cómo se iba a solucionar el problema. En el momento de la publicación aún desconocemos qué respuesta se tomará.

Mientras se espera un cambio que mejore la seguridad de los viandantes siguen pasando pegados a tráfico de todo tipo: coches, camiones, furgonetas, coches...; en algunos casos a muy poca distancia entre ellos, lo que conlleva un riesgo evidente.

