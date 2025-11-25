La imagen de Triana Martínez en su salida de la cárcel para disfrutar de su primer permiso

Triana, en el asiento del copiloto, saliendo de la cárcel de Asturias esta mañana.

Eran las 11 en punto de la mañana. Por primera vez desde que fuera condenada a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria en el asesinato de la política leonesa y presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, Triana Martínez salía del centro penitenciario de Asturias para disfrutar de su primer permiso once años después del crimen de la política. Dentro de la prisión sigue su madre, Montserrat, condenada a 22 años de prisión como autora material del asesinato y que todavía no ha sido beneficiada con ningún permiso.

A Triana la esperaba fuera en el aparcamiento de la prisión este martes un allegado de la familia a bordo de un coche Mercedes, donde ha salido sentada en el asiento del copiloto, en una imagen que publica el diario EL COMERCIO. Deberá regresar a prisión dentro de tres días.

La jueza de vigilancia de Oviedo decretó la autorización para este permiso, que contó con el respaldo de la Fiscalía y de los integrantes de la Junta de Tratamiento, en este caso por unanimidad. Se trata del primer permiso que recibe la condenada desde que entrara en prisión.

La situació nde las otras condenadas: Montserrat González y Raquel Gago

Montserrat González por su parte sigue sin disfrutar de ningún permiso y cumple su condena de 22 años de cárcel como autora del plan criminal que ejecutó en mayo de 2014 y que conmocionó a León y a toda España. La tercera condenada, la policía local Raquel Gago, que fue castigada con 14 años de cárcel, ya disfruta del tercer grado desde septiembre de 2023.

En los últimos años la insistencia de la defensa de Triana por conseguir permisos de salida ha sido continuada. Finalmente el grupo Vocento adelantaba la pasada semana que la jueza de Oviedo autorizaba el primer premiso tres años después de que la Junta de Tratamiento de Villabona, compuesta por profesionales del centro donde cumple condena Triana, accediera a la salida temporal de la presa. Hasta 14 veces la jueza denegó la solicitud hasta dar el visto bueno este mes de noviembre.

A partir de ahora, Triana podrá disfrutar de hasta 36 días de libertad al año si cumple con las condiciones exigidas.