El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía El ministro de Política Territorial está «abierto» a conocer las demandas y cuestiones que plantea UPL para que León, Zamora y Salamanca conformen una autonomía propia sin Castilla

Ana G. Barriada León Martes, 14 de octubre 2025, 14:36 | Actualizado 14:45h.

Buen sabor de boca para los máximos responsables de Unión del Pueblo Leonés tras mantener un encuentro formal con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de la materia en el que trasladaban al Gobierno la reivindicación de que León, Zamora y Salamanca se constituyan como una autonomía propia sin Castilla.

La secretaria del partido, Alicia Gallego, acompañada por su segundo, Luis Mariano Santos; y el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, desembarcaban este martes en Madrid para encontrarse cara a cara con el máximo responsable del gobierno de España en ordenación territorial.

El ministro Torres recibía a la delegación para conocer las reivindicaciones del partido sobre la «necesidad de un cambio del marco territorial» que afectaría a la Región Leonesa. Se respaldan en las mociones en favor de la autonomía que más de 70 ayuntamientos de las tres provincias ya han aprobado con la Diputación de León al frente.

El 'no' al referéndum de las Cortes antes de la reunión con el minsitro

A la salida del encuentro, Alicia Gallego aseguraba que el ministro «ha entendido perfectamente que estamos en un derecho legítimo que nos corresponde como ciudadanos a los que ampara la constitución» y afirma que Torres está «abierto a conocer las demandas y cuestiones que el partido plantea en torno a los cambios para que León, Zamora y Salamana se constituya en una nueva comunidad autónoma amparada en la constitución».

La visita a Madrid llega después del varapalo que las Cortes daban al partido hace unas semanas, cuando tumbaba la propuesta de debatir en el parlamento de Castilla y León la intención de realizar un referéndum en las tres provincias afectadas para cuestionar a la población sobre su voluntad de abandonar la comunidad actual de Castilla y León.