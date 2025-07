La emancipación de los jóvenes leoneses: con ayuda familiar y de alquiler

Paula Hernández lEÓN Viernes, 25 de julio 2025, 08:17 Comenta Compartir

La vivienda es una asignatura pendiente de los jóvenes leoneses. Dos de cada tres jóvenes viven de alquiler y dedican más del 40% de su renta a la vivienda, lo que significa que realiza un sobreesfuerzo económico. Tal se deduce del último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil, dependiente del Consejo de la Juventud de España. No obstante, la principal fuente de ingresos de los jóvenes leoneses es su trabajo, y son un 85,5% los que actualmente se encuentran pagando una hipoteca. Además, debido a la precariedad de los empleos y los bajos sueldos (según los últimos datos ofrecidos por el citado Observatorio, un joven cobra en la provincia de León 1.528,87 euros mensuales), un 17,2% de los jóvenes entre 18 y 30 años recibe ayuda familiar.

¿Cuánto ingresa un joven leonés mensualmente?

El Observatorio de Emancipación Juvenil indica, asimismo, que la situación laboral y económica de los jóvenes leoneses «está condicionada por las sucesivas crisis que han mermado su capacidad adquisitiva». Así, un joven comprendido entre 18 y 30 años cobra una media de 18.346,40 euros (dividido en 12 pagas y dos extras), según las últimas estimaciones del Consejo de la Juventud de España. De este modo, dedica más del 40% de su sueldo a la vivienda y ahorra un promedio mensual de 255,17 euros, para dedicar al ocio u otras actividades. Unos datos por debajo de la media española, que se sitúa en los 271,7 euros de ahorro mensual. Resulta que un 43% de los jóvenes leoneses «no tiene capacidad de ahorro», según el citado informe, y «recurren regularmente a sus reservas, generadas en el pasado, para hacer frente a sus gastos».

Ciertamente, no todos los jóvenes leoneses son mileuristas. Pero más del 34,5% no ingresa los 1.000 euros al mes y solo el 18,6% de las mujeres jóvenes alcanzan o superan los 1.000 euros mensuales en León. Los datos dicen que el 22,1% de los hombres llegan o superan los 2.000 euros mensuales.

¿Por qué comparten los jóvenes vivienda?

La motivación primera, y por lo tanto la más común, es la económica, representando el 39,4% el número de leoneses que comparte vivienda por «dividir gastos». Los precios en el centro de la capital ascienden a los 815 euros al mes, según el portal Pisos.com, dependiendo de la zona aumentan o descienden. La plaza Mayor se sitúa como la más cara, alcanzando los 815 euros mensuales de alquiler. En la zona centro y el casco antiguo se eleva a los 580 euros mensuales, y en la calle Ramiro III del Barrio Húmedo se sitúa en los 800 euros. Todos los pisos o estudios cuentan con dos o tres habitaciones, lo que supondría que los arrendatarios ganarían mensualmente entre 1.200 y 1.800 euros, lo que pondría el precio del metro cuadrado del alquiler en los 8,7 euros, según los datos publicados por el portal Idealista. Además, se registra una variación mensual de casi un 3% con respecto al mes de mayo, pero un incremento de más del 10% si se atiende a las cifras del año pasado.

Muchos jóvenes comparten piso «por gusto», según refleja el Informe del Observatorio. Exactamente, el 49,9% de los leoneses comprendidos entre 27 y 30 años. «Los precios son desorbitados», afirma Paula González, una joven de la capital, pues «piden 650 euros para arriba y así es imposible. Aunque solicites ayudas, si es que te las conceden, tienes que depender de tu familia, y acabas saturado y disgustado». A tenor de los recogido en este informe, León supera la media autonómica de precio mensual de la vivienda, que se sitúa entre los 550 y los 700 euros. «Busqué en todos los barrios de la zona en la que trabajaba, y los precios subían desorbitadamente. No puedes pagar más de la mitad de lo que ingresas solo en el alquiler. Es de risa», afirma Miguel Carabias, un joven trabajador de la Junta de Castilla y León. «Al final, me tiré dos semanas yendo y viniendo a León, porque no encontraba nada razonable y, gracias a un compañero de trabajo, encontré piso. Eso sí, por menos de 500 euros, nada».

Visitas y convivencia

Más del 50% de las personas que está en búsqueda de un piso de alquiler suele visitar entre dos o cuatro, e incluso cinco, viviendas. En principio, y según los datos ofrecidos por el informe, los jóvenes leoneses recurren a un amigo, conocido o compañeros del trabajo. Después optan por portales de alquiler de viviendas y, en el último puesto, las inmobiliarias. «Nosotros, cuando vienen en búsqueda de piso, les preguntamos qué quieren. Y si vemos que, por algún motivo, no tenemos lo que buscan, se lo decimos de inmediato», afirma María Ángeles Duerna, responsable de Inmobiliarias Duerna. «Ya nos ha pasado en más de una ocasión: que hemos tenido que decirles a clientes que lo que buscan, por precio u otro motivo, no lo tenemos. Si buscas encontrar un alquiler por menos de 600 euros en León, no vas a encontrar nada».

La mayoría, asimismo, convive con la pareja o amigos. Son las relaciones más comunes y que más se extienden a la hora de compartir gastos. Solo el 17,5% no mantenían una relación previa de amistad o vínculo antes de convivir, y el 2,8% ni se conocían antes de compartir piso.

Estos datos confirman, según transcurren los meses, lo que los expertos inmobiliarios leoneses indican: «es muy difícil que los jóvenes puedan acceder a un piso con estos precios». El realismo se impone.