Cinco barrios de León alcanzan máximos históricos en su precio por metro cuadrado

En los últimos meses no dejan de aparecer análisis sobre el mercado de la vivienda y el estado, tan difícil en algunos aspectos, en el que ésta se encuentra: el incremento de los precios del alquiler y venta de pisos, el acceso por parte de los jóvenes, la cantidad de sueldo que se destina al pago del alquiler o de la hipoteca del inmueble… Larga, y preocupante para muchos, lista.

En León, la oferta del alquiler ha disminuido un 26% desde 2020, e interanualmente en un 11,3%. Cabe preguntarse si se ha producido un «fenómeno» similar en el ámbito nacional. Resulta que no. Por el contrario, la oferta se incrementó en un 25% a nivel nacional, según los datos ofrecidos por el portal de búsqueda inmobiliaria Idealista.

La web muestra las variaciones de los precios de venta en la provincia leonesa, produciéndose una alteración mensual entre abril y mayo del 2021 de 2,1% en la valoración. Es decir, en el mes de abril el precio medio del metro cuadrado en un piso de León era de 1.568 euros y en mayo se incrementó hasta los 1.600 euros de media. Este tipo de cifras chocan con la realidad, ya que se estima que el sueldo medio anual de un leonés se sitúa en los 22.396 euros, según el informe de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Si se hacen cálculos, la media mensual se encuentra en los 1.800 euros (una subida de casi más de 100 euros con respecto al 2023, en el que el salario mensual no llegaba a los 1.700 euros).

Dime qué barrio y te diré el precio

Cinco barrios de la capital leonesa alcanzaron su máximo histórico en mayo de 2025 en la cuantía del precio del metro cuadrado. Los primeros son estos: Centro de la ciudad y Casco Antiguo, con 2.000 euros por metro cuadrado. Le siguen Puente Castro, con 1.925 euros por metro cuadrado; San Claudio - La Chantría, que alcanza 1.959 euros por metro cuadrado; San Mamés - La Palomera, con un precio de 1.920 euros por metro cuadrado. Los restantes en orden descendente registran estos guarismos: Crucero Pinilla se sitúa en los 1.908 euros por metro cuadrado, El Ejido - Santa Ana aparece con 1.842 euros por metro cuadrado, La Chantría - La Lastra se encuentra en los 1.819 euros por metro cuadrado, Las Eras de Renueva figura con 1.541 euros por metro cuadrado, San Esteban consta con 1.217 euros por metro cuadrado, Armunia no pasa de los 945 euros por metro cuadrado y, por último, La Vega – Oteruelo, en los 914 euros por metro cuadrado, según el informe y los datos compartidos por Fotocasa.

De este modo, la media del precio por metro cuadrado en León se sitúa en los 1.496 euros, y asciende a los 1.600 euros por metro cuadrado en el mes de mayo de este año, lo que ha supuesto un incremento del 2,1% con respecto a abril de 2025. La mayor variación trimestral de precios se sitúa en la zona de La Chantría - La Lastra con un 8,8%, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista. En el lado opuesto nos encontramos con San Mamés - La Palomera, La Vega - Oteruelo y Las Eras de Renueva, donde su variación trimestral es inferior al 5%. «En estos momentos, se han incrementado los precios de la vivienda debido a la alta demanda, por lo que sí lo comparamos con hace diez años la diferencia es muchísimo más notable», expone María José Martínez, responsable de Inmobiliarias Húmedo.

Los precios no paran de subir en la provincia, y el portal inmobiliario Idealista muestra cómo desde hace un año se incrementó el precio del metro cuadrado en un 12,5%. Si lo comparamos con los primeros meses del año (enero, febrero y marzo,) creció en un 6,2%. Estas son las tendencias, que corroboran una situación. Muchos expertos inmobiliarios recalcan: aumento de los precios, disminución de la oferta de la vivienda y sueldos que no se pueden permitir esas cifras. Ese es el panorama. Una situación que no tiene vistas de mejorar. Seguirá en ascenso.