Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa Estas son las recomendaciones de la Policía Nacional para descubrir si los ladrones acechan tu domicilio y no darles pistas

Borja Pérez Lunes, 13 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 09:41h.

León atraviesa un momento «dulce» por el descenso del número de robos a viviendas. Los planes de prevención a nivel nacional y la colaboración ciudadana, sumados a la ausencia de bandas registradas actualmente en la provincia, ha llevado a estas cifras.

Sin embargo, no se deben bajar los brazos, sobre todo en algunas zonas donde, por las características de los edificios o de los ciudadanos que viven en ellos, los cuerpos policiales siguen incidiendo para evitar nuevos asaltos.

Las zonas más observadas

Cabe destacar, en todo caso, que los asaltantes no tienen unas zonas concretas de trabajo, si bien es cierto que, dentro del perfil de viviendas que buscan, hay ciertos lugares más señalados por la Policía, como así lo confirma José Luis Vega, delegado provincial de participación ciudadana de la Policía Nacional: «Hay lugares como por ejemplo en el centro en los que también tenemos incidencia por las personas mayores y aquellas que se van al pueblo y tardan en volver. Son viviendas que también entre unas y otras hay poca comunicación y, si hay un ruido, se alerta a muy poca gente».

«En cuanto a las zonas, hace unos años podía ser La Lastra por tener edificios muy nuevos, ahora quizás más en la zona de Pendón de Baeza, Santa Ana y El Ejido. Tú caminas por esas zonas y ves gente de edades medias, no ves gente joven. Ellos no van buscando zona universitaria, van buscando zona de gente media, hacen un estudio de mercado», reconoce.

A la hora de asaltar una casa, son muy diversos los métodos que se utilizan para identificar una vivienda vacía. Desde «los hilos de silicona» hasta «las señales en las puertas, los signos en el portero automático o, incluso, ahora, las marcas con tinta invisible».

En busca de prevenir todas estas situaciones, lo que deben hacer los ciudadanos, según el cuerpo policial, es «prestar atención a cualquier cosa rara que vean».

Consejos y recomendaciones

Incidiendo en los consejos generales a la ciudadanía, en este apartado y también en cuanto a las estafas que pueden producirse, por ejemplo, en las fechas próximas del Black Friday, desde el cuerpo recomiendan que «se lleven las joyas al pueblo y las luzcan o las cambien de sitio para no dejarlas en el típico joyero del dormitorio principal».

«Si te vas de vacaciones al pueblo, tampoco hace falta bajar las persianas del todo. Hay que cambiarlas de posición para que parezca que hay movimiento de gente», afirma.

Por último, Vega concluye dejando claro que la gente tiene que intentar «estar pendiente de todo, que llamen ante cualquier duda pequeña, tenemos a nivel social la sensación de que molestamos a la policía, pero en algún caso se puede aportar una pista, una descripción o algo que nos pueda aportar. Que no tengan ningún problema en llamar al 091 para cosas de tipo policial. La mayor parte de las veces no será nada, pero una vez de cada muchísima que llamen y sirva, nos estamos ayudando mutuamente».