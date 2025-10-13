Borja Pérez Lunes, 13 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 09:40h. Comenta Compartir

Cada llamada, cada mirada atenta desde una ventana o cada gesto de alerta cuenta. León puede presumir -de forma comedida- en este 2025, por unas razones u otras, del considerable descenso en delincuencia urbana, sobre todo en la referida a los robos en viviendas.

Detrás de esta mejora, hay un trabajo constante, discreto y metódico que combina la planificación de la Policía para prevenir este tipo de sucesos y la colaboración vecinal. Coincidiendo con un tramo de ausencia de bandas itinerantes -o, al menos, detectadas- en la ciudad, los datos muestran una tendencia al alza en cuanto al éxito de las labores preventivas.

José Luis Vega, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y delegado de Participación Ciudadana, reconoce a Leonoticias que este tipo de delincuencia «ha sido una de las cosas a destacar por parte del comisario provincial, relativo a que ha bajado bastante».

El descenso, en datos

Aunque asume que en León la época del año donde más incidencia de este tipo de robos hay es el verano «porque la gente se va de vacaciones y a sus pueblos», alaba el sistema de prevención a nivel nacional y el refuerzo de dispositivos en las épocas de largas estancias de los ciudadanos fuera de su domicilio.

En cifras, la provincia de León, durante el primer semestre de este 2025, ha reducido el índice de de robos con fuerza en domicilios un 12,3%, pasando de 243 registrados en 2024 a los 213 en 2025. En lo que se refiere a la capital, el descenso ha sido de un 9,4%, bajando de 32 a 29.

Si a este dato se añaden también los robos a establecimientos y otras instalaciones, el descenso es aún más pronunciado: del 37,7% en la capital y del 22% en la provincia.

El éxito de los planes de prevención

Esto, en gran parte, se debe al plan de prevención nacional llevado a cabo en las diferentes provincias. El inspector Vega, en este ámbito, reconoce que «nuestra forma de actuar viene concebida no solo por las denuncias que tenemos sino por planes a nivel nacional».

Ampliar Centro inteligente de mando del Cuerpo Nacional de Policía en León. B. P.

«Tenemos una serie de planes que vienen también correspondidos con la incidencia de los robos en zonas próximas. Cuando tenemos mayor número de casos, puede venir dado por épocas de largas estancias fuera de tu domicilio y en ese momento es cuando se refuerzan los dispositivos. Aquí nosotros tenemos cerca Valladolid, que es un lugar de incidencia mayor por el número de habitantes, y desde allí se nos avisa de la presencia de bandas que nos puedan influir a nosotros. Lo mismo pasa con Oviedo, en general son planes preventivos que se ponen en funcionamiento a nivel nacional en determinadas épocas del año», explica.

La ayuda de la ciudadanía

Además de las estrategias establecidas dentro de las fronteras nacionales, también hay ciertas pautas a seguir por parte de la ciudadanía: «Normalmente, suelen ser grupos itinerantes los que actúan en los robos con fuerza y son difíciles de detectar, por eso el apoyo y la confianza de los ciudadanos y su concienciación ayuda mucho porque para ellos es disuasorio. Suelen trabajar en épocas muy marcadas como el verano o las navidades».

José Luis Vega admite que «a través de los planes, estamos notando una bajada en una perspectiva de tiempo», aunque, por otro lado, deja claro que «también nos afecta a veces que no coincidan muchas bandas sobre un punto porque no podemos maniobrar sobre eso y ha habido otros años que hemos tenido registrados varios grupos organizados».

La actuación policial en estos casos

En los casos concretos de los robos a viviendas, el delegado de seguridad ciudadana explica el modus operandi del cuerpo: «Tenemos una sala donde se reciben las llamadas que es un centro inteligente de mando. A la noticia de una persona que haya llegado a su vivienda y se encuentre el bombín dañado, o todo revuelto o incluso por algún vecino que le haya alertado, en el mismo momento activamos los paneles para ver el coche patrulla que se encuentre más cercano a la zona. Ese coche patrulla acude rápido, pensamos que puede ser incluso que el autor esté dentro. Una vez que llegamos al lugar y vemos que no está dentro, hacemos un sondeo por todas las habitaciones de la vivienda y se llamaría a policía científica».

Desde ese momento, son los laboratorios quienes empiezan a funcionar: «Se le dice a la persona que no toque nada hasta que no lleguen los servicios de policía científica. Una vez que llegan, con el uso de guantes, empieza a analizar todas las estancias de la vivienda hasta que encuentran vestigios que pueda haber dejado el autor. Una vez que encuentre huellas por la manipulación de los objetos que hayan robado, o huellas de sangre y fibras de las prendas, se lleva todo eso, se recoge en un acta y se analiza en los laboratorios».

Perfil de asaltantes y forma de trabajo

En cuanto a los asaltantes y autores de este tipo de delitos, Vega explica que «ni tiene mala pinta a simple vista ni llevan un gran instrumental, por eso es tan difícil detectarlos». Ante esto, el Cuerpo Nacional de Policía basa su labor en que «cuando tenemos dos o tres denuncias en una zona, se peina más esa zona y se intensifican más las pasadas de los vehículos por determinadas zonas».

La forma de trabajo llevada a cabo a la hora de realizar un robo es rápida y, en general, sin revolver en exceso la zona asaltada: «Estos grupos no buscan televisores grandes o ese tipo de objetos, buscan objetos de valor como las joyas. ¿Quién tiene joyas? La gente joven no tiene oro, buscan gente de mediana edad o más bien mayores. Te vas al pueblo y no te llevas las joyas, lo dejas en el dormitorio principal. Buscan un perfil específico de vivienda».

Sin perfil ni nacionalidad concreta registrada actualmente, desde el cuerpo afirman que «es más difícil detectar a los extranjeros», aunque ahora está «todo más globalizado y hay colaboración de Europol y de Interpol».