La educación leonesa inicia el curso con la interinidad «atascada»: la tasa cuadruplica lo acordado ya en 2006 La alta tasa de puestos «precarios» o la dificultad para cubrir plazas en Secundaria protagonizan un inicio de curso escolar con «males endémicos» como el Conservatorio de León, el IES de Villaquilambre o que los docentes leoneses sean los peor pagados del país

Llega septiembre y vuelve el cole. Centenares de familias se preparan en León para que sus hijos vuelvan a las aulas mientras que la educación leonesa mira con preocupación algunos problemas con los que el sector inicia el curso escolar.

El portavoz del sector de educación en León de CSIF, Javier Ampudia, pone el foco en una serie de problemas que «da la sensación que son imposibles de solucionar». Uno de ellos es el problema de la tasa de interinidad.

Ampudia recuerda que en 2006 se acordó con la Junta rebajar la tasa de interinos se redujera hasta el 5%, pero «jamás se logró bajar del 10%». Más adelante, el 2022, una ley europea obligaba a todas las administraciones a reducir esta tasa hasta el 8%. Pero en la educación leonesa, hoy día, está muy lejos de ello.

«Estamos por encima de 19%. En el cuerpo de Maestros - Infantil y Primaria - está en el 9,7% y en Secundaria supera el 27%», lamenta Ampudia, que sí había percibido una evolución levemente positiva en los últimos cursos que se ha ido «al traste» en los dos últimos.

«Hay plazas que no se pueden estabilizar por que son migajas, retales y trampas que hace la administración para cubrir todas las horas lectivas de aquella manera», expone el delegado de educación de CSIF en León, que recuerda que en 2023 se realizó un proceso de estabilización en el que en la provincia se acordaron sacar 230 plazas «y, según nuestros cálculos, se requerían más del doble». «Es un fracaso total», ha apuntado.

Un problema va unido a otro. Esta alta tasa de interinidad va ligada a que los últimos procesos de oposiciones, especialmente en el cuerpo de Secundaria, no cubren plazas: «Es un fracaso total», expone Ampudia, que cifra en el 22% las plazas cubiertas en Matemáticas o en un 20% las de Informática. «El sistema es caduco, con temas de 1993, y la parte práctica no se adecúa ni al temario ni al currículo. A ello sumamos que no es atractivo ser profesor, ni por las condiciones salariales en esta comunidad, la peor pagada de España, ni por valoración social», señala.

Otro de los problemas que expone Ampudia es la «precariedad» en algunas de las plazas parciales de interino - que son aquellas de nueve horas lectivas o menos -. Lamenta que las puestos parciales en la provincia de León sean el 38% de todas las interinidades de la provincia y que hayan aumentado notablemente en la última década, en más de 400 en toda la comunidad. «La Junta después saca los datos y afirma que aumenta el número de docentes. Pero es un dato mentiroso, porque cuenta a todos por igual, sin importar si está a jornada completa o parcial», critica.

De esta manera empieza un curso escolar que llega después de un verano con procesos de oposiciones en el que ha habido problemas «burocráticos y de administración» con la baremación de los interinos, los alegaciones o las tomas de posesiones de los nuevos funcionarios. «Son grandes deficiencias», añade.

Y también con males que Javier Ampudia califica de «endémicos», con la construcción del nuevo Conservatorio de León, el proyecto del IES de Villaquilambre, el mantenimiento de los centros o las retribuciones, tanto por ese salario base que es el más bajo de España en el sector, como la imposibilidad de recibir el complemento por carrera profesional. Estos dos últimos aspectos han sido corregidos «en parte» en un preacuerdo alcanzado en julio con la consejería que aún no ha sido ratificado.

