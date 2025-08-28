El profesorado leonés descarta la huelga «por ahora» tras un preacuerdo con la Junta en julio Pese a las organizaciones sindicales seguirán negociando diferentes mejoras, el preacuerdo para la mejora de las condiciones retributivas y el compromiso para volver a sentarse en octubre, la sombra de la huelga docente queda disipada

Dani González León Jueves, 28 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

La huelga docente en la provincia de León queda descartada por ahora. Pese a que en otras comunidades estas protestas se han producido o siguen amenazando con producirse, la negociación entre la Mesa Sectorial y la Consejería de Educación que culminó el 23 de julio disipa, de momento, esta posibilidad.

Así lo explica la representante de Educación de CSIF en esa Mesa Sectorial de Educación (compuesta por UGT, CCOO, CSIF, ANPE y STECyL-i), Isabel Madruga, que sostiene que el preacuerdo alcanzado ese 23 de julio con la consejería de Educación ha frenado las posibles reivindicaciones y protestas docentes.

En este acuerdo, Madruga explica que se lograron una serie de mejoras retributivas que tienen que se ratificadas en estos días con su firma y publicación en el BOE, además de arrancar el compromiso a la Junta de volver a sentarse en octubre para negociar cuestiones de otro calado.

Medidas acordadas

Las mejoras logradas en el mes de julio abarcan aspectos como el incremento retributivo del cuarto y el quinto sexenio - que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros anuales - con lo que se compensa la reivindicación de la carrera profesional, señala; también el aumento del factor A - las dietas - para el profesorado itinerante, que pasa de nueve a 15 euros; o la inclusión del complemento de Centros Rurales Agrupados (CRA) para los equipos directivos de estos centros.

A ello se suman otras cuestiones laborales como la revisión y ampliación de la aplicación de atención a las necesidades educativas especiales del alumnado; reducción de la carga burocrática, simplificación de evaluación competencial y dotación de personal Técnico de Administración y Servicios; mejora en la convocatoria de las adjudicaciones de sustituciones en régimen de interinidad; mejora de licencias y permisos para el personal docente; reconocimiento de las vacaciones devengadas y no disfrutadas como servicios prestados; reducción del horario lectivo para el desempeño de cargos directivos; creación del Departamento de Economía en los centros en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y/o Comercio y Marketing; e Intranet para el personal docente.

Otras reivindicaciones para octubre

Pero su 'batalla no acaba ahí y, a partir del mes de octubre, volverán a la carga con dos cuestiones fundamentales sobre la mesa: la mejora en el reconocimiento de la función tutorial y la reducción de jornada del horario lectivo para el personal docente mayor de 55 años. El objetivo es que estas medidas puedan entrar en vigor en el curso 2026/27.

Con este compromiso adoptado por la consejería de Educación y las medidas acordadas en este preacuerdo que tendrá que llevarse a efecto inmediatamente - las medidas económicas tendrán validez desde el 1 de septiembre -, la sombra de la huelga en el profesorado leonés queda, por ahora, descartada.

Temas

Educación